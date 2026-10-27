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Mert Hakan Yandaş: "Polislerimize karşı hiçbir hareketim olmadı"

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Mert Hakan açıklamasında, "Polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır." ifadelerini kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mert Hakan Yandaş: 'Polislerimize karşı hiçbir hareketim olmadı'
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Deneyimli futbolcu açıklamasında, "Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim." sözlerini sarf etti.

Mert Hakan, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet için de Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

Mert Hakan'ın açıklaması şu şekilde: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum.

Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim.

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Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.

Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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