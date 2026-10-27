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İsmail Kartal istifa mı ediyor?

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'dan istifa kararı gelebilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal istifa mı ediyor?
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu.

Taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, basın toplantısındaki açıklamaları da olay oldu.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gün içinde kulüp binasına geldi. Yönetimle karşılıklı görüşen deneyimli teknik adamın geleceğine karar verilecek.

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından İsmail Kartal'ın maç sonu değerlendirmeleri de taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Derbideki sonuç ve takımın performansı üzerinden Kartal'a tepki gösteren bazı Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör değişikliği yapılmasını istedi.



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