Chelsea'ye Joao Pedro şoku! Xabi Alonso açıkladı

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Joao Pedro'nun uyluk bölgesindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cuma günkü antrenmanda bir sorun hisseden 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Tottenham karşısında alınan yenilgide görev yapamamıştı. İlk kontrollerin ardından salı günü açıklamalarda bulunan Alonso, Brezilyalı hücum oyuncusunun önümüzdeki maçları kaçıracağını doğruladı.
"BİRKAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, "Uyluk bölgesinde bir sakatlığı var ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Kaç hafta olacağını göreceğiz. Bu konuda bir tahminde bulunmak istemiyoruz ancak önümüzdeki maçlara hazır değil." ifadelerini kullandı.
Joao Pedro'nun takım için önemine dikkat çeken Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O bizim için kilit bir oyuncu ve yokluğunu hissedeceğiz. Ancak bu sakatlıkla başa çıkmaya, elimizdeki oyuncularla rekabetçi olmaya ve maç kazanmaya hazır olmalıyız. Zaten kadroyu bunun için kuruyorsunuz. Bazı oyuncular önemlidir ama böyle durumlar yaşanabilir. Bahane değil, çözüm arıyoruz."
7 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Joao Pedro, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
"BİRKAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, "Uyluk bölgesinde bir sakatlığı var ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Kaç hafta olacağını göreceğiz. Bu konuda bir tahminde bulunmak istemiyoruz ancak önümüzdeki maçlara hazır değil." ifadelerini kullandı.
Joao Pedro'nun takım için önemine dikkat çeken Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O bizim için kilit bir oyuncu ve yokluğunu hissedeceğiz. Ancak bu sakatlıkla başa çıkmaya, elimizdeki oyuncularla rekabetçi olmaya ve maç kazanmaya hazır olmalıyız. Zaten kadroyu bunun için kuruyorsunuz. Bazı oyuncular önemlidir ama böyle durumlar yaşanabilir. Bahane değil, çözüm arıyoruz."
7 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Joao Pedro, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.