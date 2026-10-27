Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sonra erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre İsmail Kartal, istifasını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e sundu. Kartal'ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberde, sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal döneminin sona erdiği belirtilirken, ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberde, sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal döneminin sona erdiği belirtilirken, ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.