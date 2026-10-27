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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sonra erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 20:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sonra erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre İsmail Kartal, istifasını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e sundu. Kartal'ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde, sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal döneminin sona erdiği belirtilirken, ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.



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