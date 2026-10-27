Kocaelispor, kupada üç golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kocaelispor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek tur atladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30. dakikada Gulliksen'in sağ kanattan ceza sahasının gerisine doğru kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Baku'nun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
46. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Rakip savunmanın hatalı pasında topu kazanan Baku'nun pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti.
72. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasında Show'un pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak Agyei'ye bıraktı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
80. dakikada Kocaelispor farkı 3'e çıkardı. Agyei'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0
Karşılaşma Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kocaelispor, bu sonuçla kupada 4. eleme turuna yükseldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın, Erdoğan Çak
Kocaelispor: Onurcan Piri, Tayfur Bingöl (Dk. 46 Show), Onur Öztonga, Maglica, Muharrem Cinan, Gulliksen (Dk. 60 Berkan Kutlu), Agyei (Dk. 81 Haydar Karataş), Fatihhan Demir (Dk. 60 Uğur Kaan Yıldız), Mustafa Ege Bilim, Metehan Altunbaş, Baku (Dk. 46 Sousa)
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, İslam Çerioğlu, Erkam Kömür, Cihan Canpolat (Dk. 68 Burak Taşdemir), Emir Toprak Dinç, Muhlis İstemi (Dk. 68 Emre Eser), Ömer Mert Gündüz (Dk. 82 Furkan Çakar), Serdar Yiğit (Dk. 73 Murat Elkatmış), Bedirhan Salih (Dk. 73 Yiğit Epözdemir), Ahmet Teker, Mehmet Bağcı
Goller: Dk. 45+1 ve 80 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Agyei (Kocaelispor)
46. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Rakip savunmanın hatalı pasında topu kazanan Baku'nun pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti.
72. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasında Show'un pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak Agyei'ye bıraktı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
80. dakikada Kocaelispor farkı 3'e çıkardı. Agyei'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0
Karşılaşma Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kocaelispor, bu sonuçla kupada 4. eleme turuna yükseldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kürşathan Akın, Erdoğan Çak
Kocaelispor: Onurcan Piri, Tayfur Bingöl (Dk. 46 Show), Onur Öztonga, Maglica, Muharrem Cinan, Gulliksen (Dk. 60 Berkan Kutlu), Agyei (Dk. 81 Haydar Karataş), Fatihhan Demir (Dk. 60 Uğur Kaan Yıldız), Mustafa Ege Bilim, Metehan Altunbaş, Baku (Dk. 46 Sousa)
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, İslam Çerioğlu, Erkam Kömür, Cihan Canpolat (Dk. 68 Burak Taşdemir), Emir Toprak Dinç, Muhlis İstemi (Dk. 68 Emre Eser), Ömer Mert Gündüz (Dk. 82 Furkan Çakar), Serdar Yiğit (Dk. 73 Murat Elkatmış), Bedirhan Salih (Dk. 73 Yiğit Epözdemir), Ahmet Teker, Mehmet Bağcı
Goller: Dk. 45+1 ve 80 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Agyei (Kocaelispor)