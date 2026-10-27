CANLI
UZS
Boluspor
1
Karşıyaka
3
Bugün
23:00
Fleetwood Town
Arsenal
Bugün
20:30
Sassuolo
Lazio
Bugün
22:45
Roma
Cagliari
Bugün
22:45
Torino
Como
Bugün
22:45
Leicester City
Wigan Athletic
Bugün
22:45
Luton Town
Doncaster Rovers

Türkiye Kupası 3. eleme turuna 9 maçla başlandı

Türkiye Kupası 3. eleme turuna 9 maçla başlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası 3. eleme turuna 9 maçla başlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 9 maçla başlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakaların ardından İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, MKE Ankaragücü, Açıkalın Erciyes 38, Orduspor 1967, SMS Grup Sarıyer ve Karşıyaka, adlarını dördüncü eleme turuna yazdırdı.

Günün ilk bölümünde yapılan 9 maç ve sonuçları şöyle:

Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: 1-2

Etimesgutspor-Gaziantep FK: 0-4

İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-4

Pazarspor-Aliağa Futbol: 0-1

Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü: 1-2

Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: 0-2

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor FK: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

Boluspor-Karşıyaka: 1-3 (Normal süre 1-1)



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.