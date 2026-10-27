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Beşiktaş'ın EHF Avrupa Kupası'ndaki rakibi Sassari oldu!

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü turunda İtalya temsilcisi Raimond Sassari ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmayı İstanbul'da, rövanşı ise İtalya'da oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın EHF Avrupa Kupası'ndaki rakibi Sassari oldu!
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EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın üçüncü turdaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, İtalya temsilcisi Raimond Sassari ile eşleşti.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA!

EHF Avrupa Kupası'nın üçüncü turunda karşılaşmalar, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

Beşiktaş, Raimond Sassari ile eşleşmenin ilk maçını 21 veya 22 Kasım'da İstanbul'da oynayacak.

RÖVANŞ İTALYA'DA OYNANACAK!

Siyah-beyazlı ekip, İtalya temsilcisiyle rövanş karşılaşmasında 28 veya 29 Kasım'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, EHF Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükselecek.



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