EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın üçüncü turdaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, İtalya temsilcisi Raimond Sassari ile eşleşti.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA!
EHF Avrupa Kupası'nın üçüncü turunda karşılaşmalar, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
Beşiktaş, Raimond Sassari ile eşleşmenin ilk maçını 21 veya 22 Kasım'da İstanbul'da oynayacak.
RÖVANŞ İTALYA'DA OYNANACAK!
Siyah-beyazlı ekip, İtalya temsilcisiyle rövanş karşılaşmasında 28 veya 29 Kasım'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, EHF Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükselecek.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA!
EHF Avrupa Kupası'nın üçüncü turunda karşılaşmalar, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
Beşiktaş, Raimond Sassari ile eşleşmenin ilk maçını 21 veya 22 Kasım'da İstanbul'da oynayacak.
RÖVANŞ İTALYA'DA OYNANACAK!
Siyah-beyazlı ekip, İtalya temsilcisiyle rövanş karşılaşmasında 28 veya 29 Kasım'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, EHF Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükselecek.