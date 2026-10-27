Paul Scholes: 'Bizi sadece Conte kurtarır!'

Paul Scholes, Manchester United'ın teknik direktör gündemine ilişkin değerlendirmesinde tercihini Antonio Conte'den yana kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin yeniden Premier Lig'de zirve mücadelesi verebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Scholes, gündemdeki isimler arasında Conte'nin öne çıktığını savundu.
"TAKIMIN ONA LAYIK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Conte'nin göreve sıcak baktığı yönünde sinyaller verdiğini söyleyen Scholes, mevcut kadroya ilişkin ise çarpıcı bir yorum yaptı:
"Neden bu işi isteyeceğini anlayamıyorum çünkü şahsen takımın ona layık olmadığını düşünüyorum."
İtalyan teknik adamın kariyerindeki başarılarına dikkat çeken Scholes, Juventus ve Napoli örneklerini vererek Conte'nin adaylar arasında belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu dile getirdi.
"18 AYDA YARIŞA SOKARSA BAŞARIDIR"
Conte'nin karakterinin zaman zaman zorluk yaratabileceğini kabul eden Scholes, buna rağmen kısa vadeli bir birlikteliğin bile Manchester United'a katkı sağlayabileceğini belirtti.
Eski futbolcu, beklentisini şu sözlerle anlattı:
"Kısa vadeli olması umurumda değil. 18 ay kalıp bizi şampiyonluk yarışına sokarsa, bu benim için bir başarı olur."
"BAZI KAFALARI BİRBİRİNE VURMAYA BAŞLAMALI"
Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu değişimi Conte'nin gerçekleştirebileceğine inanan Scholes, sözlerini sert bir çağrıyla tamamladı:
"Ne kadar çok düşünürsem o kadar çok, Conte'nin gelip bazı kafaları birbirine vurmaya başlaması gerektiğini anlıyorum."
"TAKIMIN ONA LAYIK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Conte'nin göreve sıcak baktığı yönünde sinyaller verdiğini söyleyen Scholes, mevcut kadroya ilişkin ise çarpıcı bir yorum yaptı:
"Neden bu işi isteyeceğini anlayamıyorum çünkü şahsen takımın ona layık olmadığını düşünüyorum."
İtalyan teknik adamın kariyerindeki başarılarına dikkat çeken Scholes, Juventus ve Napoli örneklerini vererek Conte'nin adaylar arasında belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu dile getirdi.
"18 AYDA YARIŞA SOKARSA BAŞARIDIR"
Conte'nin karakterinin zaman zaman zorluk yaratabileceğini kabul eden Scholes, buna rağmen kısa vadeli bir birlikteliğin bile Manchester United'a katkı sağlayabileceğini belirtti.
Eski futbolcu, beklentisini şu sözlerle anlattı:
"Kısa vadeli olması umurumda değil. 18 ay kalıp bizi şampiyonluk yarışına sokarsa, bu benim için bir başarı olur."
"BAZI KAFALARI BİRBİRİNE VURMAYA BAŞLAMALI"
Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu değişimi Conte'nin gerçekleştirebileceğine inanan Scholes, sözlerini sert bir çağrıyla tamamladı:
"Ne kadar çok düşünürsem o kadar çok, Conte'nin gelip bazı kafaları birbirine vurmaya başlaması gerektiğini anlıyorum."