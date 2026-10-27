CANLI
UZS
Boluspor
1
Karşıyaka
3
Bugün
23:00
Fleetwood Town
Arsenal
Bugün
20:30
Sassuolo
Lazio
Bugün
22:45
Roma
Cagliari
Bugün
22:45
Torino
Como
Bugün
22:45
Leicester City
Wigan Athletic
Bugün
22:45
Luton Town
Doncaster Rovers

Liverpool'da Ronald Araujo haftanın oyuncusu seçildi!

Liverpool'un Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo, Brighton karşısındaki performansıyla taraftarların oylarını topladı ve Premier Lig'de 8. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Ronald Araujo haftanın oyuncusu seçildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'de 8. haftanın oyuncusu ödülü, Liverpool forması giyen Ronald Araujo'nun oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguaylı futbolcu, Anfield'da Brighton'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada sergilediği başarılı savunma performansıyla taraftar oylamasını zirvede tamamladı.

İKİLİ MÜCADELELERDE YÜZDE 100 BAŞARI

Brighton karşısında sağ bekte görev yapan Araujo, 3 top kapma ve 8 uzaklaştırmayla toplam 11 savunma katkısı kaydetti. Uruguaylı oyuncu, hem yerde hem de havada girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.

Araujo'nun savunmadaki etkileyici performansına bir pozisyon damga vurdu. Başarılı futbolcu, Brightonlı Maxim De Cuyper'i durdurmak için yaptığı müthiş kayarak müdahalenin ardından henüz yerden kalkmadan topu kafasıyla uzaklaştırdı ve rakibine fırsat vermedi.

HÜCUMDA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Savunmadaki başarısını hücuma da taşıyan Araujo, Liverpool'un ilk golünün hazırlık aşamasında önemli rol oynadı. Söz konusu pozisyonda Florian Wirtz'in şutu, Pascal Gross'a çarparak ağlarla buluştu.

Uruguaylı savunmacı ayrıca Brighton kalecisi Bart Verbruggen'i de zorlayarak başarılı bir kurtarış yapmaya mecbur bıraktı.

OYLARIN YÜZDE 35'İNİ ALDI

Premier Lig taraftarlarının kullandığı oyların yüzde 35'ini alan Araujo, bu sezon haftanın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Liverpool futbolcusu oldu.

DİĞER ADAYLAR KİMLERDİ?

Bu hafta ödüle aday gösterilen diğer isimler ise Fulham'ın kanat oyuncusu Oscar Bobb, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes, Arsenal'den Gabriel, Aston Villa'dan Nicolas Jackson ve Bournemouth'un kanat oyuncusu Rayan oldu.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.