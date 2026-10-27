Liverpool'da Ronald Araujo haftanın oyuncusu seçildi!

Premier Lig'de 8. haftanın oyuncusu ödülü, Liverpool forması giyen Ronald Araujo'nun oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uruguaylı futbolcu, Anfield'da Brighton'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada sergilediği başarılı savunma performansıyla taraftar oylamasını zirvede tamamladı.
İKİLİ MÜCADELELERDE YÜZDE 100 BAŞARI
Brighton karşısında sağ bekte görev yapan Araujo, 3 top kapma ve 8 uzaklaştırmayla toplam 11 savunma katkısı kaydetti. Uruguaylı oyuncu, hem yerde hem de havada girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.
Araujo'nun savunmadaki etkileyici performansına bir pozisyon damga vurdu. Başarılı futbolcu, Brightonlı Maxim De Cuyper'i durdurmak için yaptığı müthiş kayarak müdahalenin ardından henüz yerden kalkmadan topu kafasıyla uzaklaştırdı ve rakibine fırsat vermedi.
HÜCUMDA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Savunmadaki başarısını hücuma da taşıyan Araujo, Liverpool'un ilk golünün hazırlık aşamasında önemli rol oynadı. Söz konusu pozisyonda Florian Wirtz'in şutu, Pascal Gross'a çarparak ağlarla buluştu.
Uruguaylı savunmacı ayrıca Brighton kalecisi Bart Verbruggen'i de zorlayarak başarılı bir kurtarış yapmaya mecbur bıraktı.
OYLARIN YÜZDE 35'İNİ ALDI
Premier Lig taraftarlarının kullandığı oyların yüzde 35'ini alan Araujo, bu sezon haftanın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Liverpool futbolcusu oldu.
DİĞER ADAYLAR KİMLERDİ?
Bu hafta ödüle aday gösterilen diğer isimler ise Fulham'ın kanat oyuncusu Oscar Bobb, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes, Arsenal'den Gabriel, Aston Villa'dan Nicolas Jackson ve Bournemouth'un kanat oyuncusu Rayan oldu.
İKİLİ MÜCADELELERDE YÜZDE 100 BAŞARI
Brighton karşısında sağ bekte görev yapan Araujo, 3 top kapma ve 8 uzaklaştırmayla toplam 11 savunma katkısı kaydetti. Uruguaylı oyuncu, hem yerde hem de havada girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.
Araujo'nun savunmadaki etkileyici performansına bir pozisyon damga vurdu. Başarılı futbolcu, Brightonlı Maxim De Cuyper'i durdurmak için yaptığı müthiş kayarak müdahalenin ardından henüz yerden kalkmadan topu kafasıyla uzaklaştırdı ve rakibine fırsat vermedi.
HÜCUMDA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Savunmadaki başarısını hücuma da taşıyan Araujo, Liverpool'un ilk golünün hazırlık aşamasında önemli rol oynadı. Söz konusu pozisyonda Florian Wirtz'in şutu, Pascal Gross'a çarparak ağlarla buluştu.
Uruguaylı savunmacı ayrıca Brighton kalecisi Bart Verbruggen'i de zorlayarak başarılı bir kurtarış yapmaya mecbur bıraktı.
OYLARIN YÜZDE 35'İNİ ALDI
Premier Lig taraftarlarının kullandığı oyların yüzde 35'ini alan Araujo, bu sezon haftanın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Liverpool futbolcusu oldu.
DİĞER ADAYLAR KİMLERDİ?
Bu hafta ödüle aday gösterilen diğer isimler ise Fulham'ın kanat oyuncusu Oscar Bobb, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes, Arsenal'den Gabriel, Aston Villa'dan Nicolas Jackson ve Bournemouth'un kanat oyuncusu Rayan oldu.