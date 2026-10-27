Barcelona'ya Julian Alvarez için 602 euro ceza!

Atletico Madrid'in Barcelona hakkında yaptığı şikayet üzerine temmuz ayının sonunda açılan disiplin soruşturması sonuçlandı.
RFEF, Julian Alvarez dosyasında Katalan ekibine yalnızca 602 euro para cezası uygulanmasına karar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dosya, FIFA'nın bu konuda yetkili olmaması nedeniyle dünya futbolunun yönetim organı tarafından soruşturmaya alınamamıştı.
ATLETICO'NUN ŞİKAYETİNİN DAYANAĞI
Söz konusu hükümde, profesyonel bir futbolcuyu transfer etmek isteyen kulübün, oyuncuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe niyetini yazılı olarak bildirmesi gerektiği belirtiliyor.
602 EURO PARA CEZASI
Barcelona'ya verilen ceza, "Emir, talimat, karar ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uymama" başlıklı 133. madde kapsamında değerlendirildi.
Maddede, yetkili federasyon organlarının verdiği emir, talimat ve kararlara ya da düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uyulmamasının, ayrıca ağır veya çok ağır olarak tanımlanan durumlar dışında, hafif ihlal sayılacağı ifade ediliyor.
Bu ihlaller için yetkili disiplin organının ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre 602 euroya kadar para cezası, iki aya kadar hak mahrumiyeti veya faaliyetten men, en az iki maç men ya da bir maça kadar saha kapatma cezası verebileceği belirtiliyor.
GRIEZMANN DOSYASINDA 300 EURO CEZA VERİLMİŞTİ
Benzer bir süreç, 2019 yazında Antoine Griezmann'ın transferinde de yaşanmıştı.
Atletico Madrid, Fransız golcüyle sözleşme imzalayan Barcelona'yı RFEF'ye şikayet etmişti. O dönemdeki başvuru sonucunda Katalan kulübüne yalnızca 300 euro para cezası verilmişti.
RFEF, Julian Alvarez dosyasında Katalan ekibine yalnızca 602 euro para cezası uygulanmasına karar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dosya, FIFA'nın bu konuda yetkili olmaması nedeniyle dünya futbolunun yönetim organı tarafından soruşturmaya alınamamıştı.
ATLETICO'NUN ŞİKAYETİNİN DAYANAĞI
Söz konusu hükümde, profesyonel bir futbolcuyu transfer etmek isteyen kulübün, oyuncuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe niyetini yazılı olarak bildirmesi gerektiği belirtiliyor.
602 EURO PARA CEZASI
Barcelona'ya verilen ceza, "Emir, talimat, karar ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uymama" başlıklı 133. madde kapsamında değerlendirildi.
Maddede, yetkili federasyon organlarının verdiği emir, talimat ve kararlara ya da düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uyulmamasının, ayrıca ağır veya çok ağır olarak tanımlanan durumlar dışında, hafif ihlal sayılacağı ifade ediliyor.
Bu ihlaller için yetkili disiplin organının ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre 602 euroya kadar para cezası, iki aya kadar hak mahrumiyeti veya faaliyetten men, en az iki maç men ya da bir maça kadar saha kapatma cezası verebileceği belirtiliyor.
GRIEZMANN DOSYASINDA 300 EURO CEZA VERİLMİŞTİ
Benzer bir süreç, 2019 yazında Antoine Griezmann'ın transferinde de yaşanmıştı.
Atletico Madrid, Fransız golcüyle sözleşme imzalayan Barcelona'yı RFEF'ye şikayet etmişti. O dönemdeki başvuru sonucunda Katalan kulübüne yalnızca 300 euro para cezası verilmişti.