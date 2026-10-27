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Real Madrid'in orta saha hedefi: Alexis Mac Allister

Real Madrid, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ı transfer listesine aldı. Jose Mourinho'nun, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferine sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 19:37 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 19:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'in orta saha hedefi: Alexis Mac Allister
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Real Madrid, gelecek yılların kadro planlaması kapsamında orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol devinin gündemindeki isimlerden biri de Liverpool'un yıldızı Alexis Mac Allister.

Sky Sport DE'nin haberine göre, Arjantinli futbolcu Real Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mac Allister, kulüp içinde orta sahadaki olası değişimin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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MOURINHO TRANSFERİ İSTİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Mac Allister'ın transferini destekleyen isimlerin başında geldiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının, Arjantinli oyuncunun özellikle fiziksel gücünü ve ikili mücadelelerdeki etkinliğini beğendiği ifade edildi.

Mourinho'nun takımında orta sahanın merkezinde Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler ve Federico Valverde dönüşümlü olarak görev yapıyor. Ancak Valverde'nin sık sık sağ bekte de oynamak zorunda kaldığı, son yıllarda orta sahada oyuna liderlik edecek bir ismin tam anlamıyla öne çıkamadığı vurgulandı.

Mac Allister'ın transfer edilmesi halinde bu bölgede doğrudan liderlik rolü üstlenebileceği kaydedildi.

LIVERPOOL İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu nedenle transferin hem mali açıdan ciddi bir bedel gerektirmesi hem de Liverpool'un oyuncusunu bırakmaya direnmesi bekleniyor.

Mac Allister, Liverpool formasıyla şu ana kadar çıktığı 162 maçta 23 gol attı ve 21 asist yaptı.

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