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Beşiktaş'ta yeniden Raskin sesleri!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden harekete geçeceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 10:43 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 10:44
Beşiktaş'ta yeniden Raskin sesleri!
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Nicolas Raskin
Nicolas Raskin
Rangers
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına devam ederken İskoç basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde gündemine aldığı ancak kadrosuna katamadığı Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

İSKOÇ BASINI DUYURDU!

Ibrox News'te yer alan haberde, Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transferinin ocak ayında yeniden gündeme gelmesinin beklendiği belirtildi.

Haberde, "Beşiktaş'a transfer durumunun ocak ayında yeniden yoğunlaşması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

ITALIANO'DAN ÖZEL TALEP!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunun transferi için yönetimden özel talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Yaz transfer döneminin son günlerinde siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Raskin için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde Belçikalı futbolcu için Rangers ile yeniden temasa geçmesi bekleniyor.

12 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ!

Glasgow Rangers formasıyla bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Nicolas Raskin, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

İskoç ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı'nda ise 22 kez görev yaptı.

Raskin, milli takım formasıyla çıktığı karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı.



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