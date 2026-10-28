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Beşiktaş'ta Italiano'yu bekleyen tatlı dert!

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Hoffenheim karşısındaki performansının ardından Başakşehir maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda dikkat çeken Oh'un yükselişi, Dusan Vlahovic ile forma rekabetini artırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 11:22
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'yu bekleyen tatlı dert!
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Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Güney Koreli futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir karşısında da fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Oh, attığı golle siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

YEDEK KALMAYI SORUN ETMİYOR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Hyeon-gyu Oh, yedek kaldığı dönemlerde de profesyonel yaklaşımını sürdürüyor.

Güney Koreli futbolcunun antrenmanlardaki çalışma temposu ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin güvenini kazandığı belirtildi.

Oh'un hücumdaki katkısının yanı sıra takım savunmasına verdiği destekle de öne çıktığı ifade edildi.

VLAHOVIC İLE FORMA REKABETİ!

Hyeon-gyu Oh'un son haftalardaki performansı, Beşiktaş'ın birinci santrforu konumundaki Dusan Vlahovic ile forma rekabetini artırdı.

Sırp golcünün yanı sıra Oh'un da skora katkı sağlaması, siyah-beyazlıların hücum hattındaki alternatiflerini güçlendirdi.

ITALIANO'YU ZOR TERCİH BEKLİYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun önümüzdeki haftalarda santrfor tercihinde iki futbolcunun performansını değerlendireceği belirtildi.

Hyeon-gyu Oh'un yükselen form grafiği ve Dusan Vlahovic ile artan rekabet, İtalyan çalıştırıcının ilk 11 tercihlerini etkileyebilecek gelişmeler arasında gösterildi.



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