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Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından önce Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra'nın çıkışında ufak bir kaza geçirdi. Ardından da Samandıra'dan Anadolu Kavağı'na doğru giden İsmail Kartal'ın kaza yaptığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 11:58
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı
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Fenerbahçe'de hareketli geçen gecede Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal'dan kaza haberleri geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken küçük çaplı bir kaza yaptı. Yıldırım'ın ardından Anadolu Kavağı'ndaki evine gitmek üzere yola çıkan İsmail Kartal'ın da kaza geçirdiği ortaya çıktı.

AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğinin görüşüldüğü toplantının sona ermesinin ardından kulüpten ayrılık açıklaması geldi. Açıklamanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Aziz Yıldırım'ın, bir araca sürttüğü öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken Yıldırım'ın, hasar verdiği aracın tüm masraflarını karşılayacağını bildirdiği belirtildi.

İSMAİL KARTAL DA KAZA GEÇİRDİ

Aziz Yıldırım'ın karıştığı kazanın ardından bu kez İsmail Kartal'dan haber geldi. Tecrübeli teknik adamın, Samandıra'dan Anadolu Kavağı'ndaki evine doğru giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Yaşanan kazada İsmail Kartal'ın da diğer sürücünün de sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefindeki İsmail Kartal için Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Samandıra'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın ayrılık kararını yönetime ilettiği ve kararın karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi. Kulüp, İsmail Kartal'a verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi. 

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