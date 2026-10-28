Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Kulübünün organize ettiği Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törene Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Murat Kılıç, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Sarıkaya katıldı.
Törenin ardından Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Tüpraş Stadı'nda sona erdi.
Gurur duydukları bir gün yaşadıklarını vurgulayan Fora, "Atamızın 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözüne istinaden Cumhuriyet Bayramı öncesinde kutlamaların ilk fişeğini attık. Harika ve kalabalık bir yürüyüş oldu. Beşiktaş halkı, taraftarlarımız, devlet erkanı vardı. Çok özel bir yerdeyiz. Arkamızda Beşiktaş'ın mabedi var, önümüzde Dolmabahçe Cami ve Dolmabahçe Sarayı var. Atamızın hayata veda ettiği mekan burası. Bu anlamlı yerde, Cumhuriyet kutlamasını yapmak çok değerliydi. 123 yıllık Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyet'in 103. yılına şahitlik etti. İlçe kaymakamlığımız, ilçemizdeki okullar ve bizim altyapı oyuncularımızla beraber coşkulu bir kutlama oldu. İnşallah bunu her sene yapacağız." ifadelerini kullandı.
"YENİ FORMAMIZ ÇOK BEĞENİLDİ!"
Siyah-beyazlı kulübün, Cumhuriyet Bayramı öncesinde özel çıkardığı kırmızı formaya da değinen Fora, şunları söyledi:
"Yeni formamız çok beğenildi. Beşiktaş, armasında ay-yıldız taşıyan kulüp. Süleyman Seba başkanımızın da söylediği gibi bizim için şeref nişanesidir. Spor, futbol, Beşiktaş diyoruz ama bunun bir üst kimliği Türk milletidir. Bu tür anlamlı gün ve bayramlarda bunu topluma yansıtmak istiyoruz. Tüm Türklerin gurur duyacağı şeyler yapıyoruz. 29 Ekim öncesinde taraftarlarımız tarafından beğenilen Cumhuriyet formasını çıkardık. Taraftarlarımız rağbet gösterdi, 3 gündür satışta ve şu anda yok satıyoruz."
Törenin ardından Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Tüpraş Stadı'nda sona erdi.
Gurur duydukları bir gün yaşadıklarını vurgulayan Fora, "Atamızın 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözüne istinaden Cumhuriyet Bayramı öncesinde kutlamaların ilk fişeğini attık. Harika ve kalabalık bir yürüyüş oldu. Beşiktaş halkı, taraftarlarımız, devlet erkanı vardı. Çok özel bir yerdeyiz. Arkamızda Beşiktaş'ın mabedi var, önümüzde Dolmabahçe Cami ve Dolmabahçe Sarayı var. Atamızın hayata veda ettiği mekan burası. Bu anlamlı yerde, Cumhuriyet kutlamasını yapmak çok değerliydi. 123 yıllık Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyet'in 103. yılına şahitlik etti. İlçe kaymakamlığımız, ilçemizdeki okullar ve bizim altyapı oyuncularımızla beraber coşkulu bir kutlama oldu. İnşallah bunu her sene yapacağız." ifadelerini kullandı.
"YENİ FORMAMIZ ÇOK BEĞENİLDİ!"
Siyah-beyazlı kulübün, Cumhuriyet Bayramı öncesinde özel çıkardığı kırmızı formaya da değinen Fora, şunları söyledi:
"Yeni formamız çok beğenildi. Beşiktaş, armasında ay-yıldız taşıyan kulüp. Süleyman Seba başkanımızın da söylediği gibi bizim için şeref nişanesidir. Spor, futbol, Beşiktaş diyoruz ama bunun bir üst kimliği Türk milletidir. Bu tür anlamlı gün ve bayramlarda bunu topluma yansıtmak istiyoruz. Tüm Türklerin gurur duyacağı şeyler yapıyoruz. 29 Ekim öncesinde taraftarlarımız tarafından beğenilen Cumhuriyet formasını çıkardık. Taraftarlarımız rağbet gösterdi, 3 gündür satışta ve şu anda yok satıyoruz."