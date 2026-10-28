VakıfBank'ta Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ön çapraz bağı koptu!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, Galatasaray Daikin karşılaşmasında sakatlanan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı kulüp, geçen hafta oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan libero oyuncusunun yapılan tetkiklerinde dış menisküs yırtığı ve ön çapraz bağ kopması tespit edildiğini duyurdu.
VakıfBank, Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edilmesine karar verildiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun rehabilitasyon süreciyle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
VAKIFBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA
VakıfBank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile oynadığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Eylül Akarçeşme Yatgın'ın yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma yaşadığı tespit edilmiştir. Ameliyat edilmesine karar verilen sporcumuzun rehabilitasyon sürecine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Eylül Akarçeşme Yatgın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."
VakıfBank, Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edilmesine karar verildiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun rehabilitasyon süreciyle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
VAKIFBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA
VakıfBank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile oynadığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Eylül Akarçeşme Yatgın'ın yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma yaşadığı tespit edilmiştir. Ameliyat edilmesine karar verilen sporcumuzun rehabilitasyon sürecine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Eylül Akarçeşme Yatgın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."