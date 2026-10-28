Igor Drapinski: 'Hiç kimseden korkmuyoruz!'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Polonyalı savunmacısı Igor Drapinski, takımın son dönemdeki performansı ve Başakşehir karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki futbolcu, üst üste alınan mağlubiyetlerin takım üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"
Samsunspor'un yeniden galibiyetler almaya başlaması gerektiğini ifade eden Drapinski, şu sözleri kullandı:
"Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz."
"HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ!"
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir'i değerlendiren Polonyalı stoper, şu ifadeleri kullandı:
"Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz."
"TAKIM OLARAK ÇOK FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Drapinski, şunları söyledi:
"Takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak olursak bu durumun üstesinden geliriz."
"FARKLI FORMASYONLARDA RAHATIM"
Savunmadaki görevine ve takımın farklı oyun sistemlerine uyum sağlayabileceğine de değinen genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üçlü oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunları yapabilecek kapasitede oyuncu olması rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum."
"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"
Samsunspor'un yeniden galibiyetler almaya başlaması gerektiğini ifade eden Drapinski, şu sözleri kullandı:
"Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz."
"HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ!"
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir'i değerlendiren Polonyalı stoper, şu ifadeleri kullandı:
"Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz."
"TAKIM OLARAK ÇOK FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Drapinski, şunları söyledi:
"Takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak olursak bu durumun üstesinden geliriz."
"FARKLI FORMASYONLARDA RAHATIM"
Savunmadaki görevine ve takımın farklı oyun sistemlerine uyum sağlayabileceğine de değinen genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üçlü oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunları yapabilecek kapasitede oyuncu olması rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum."