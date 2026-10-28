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Xavier Tillman: "İki kupa birden!"

Trabzonspor'un NBA'den transfer ettiği Xavier Tillman, bordo-mavili takımdaki hedeflerini açıkladı. Boston Celtics ile 2024 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan ABD'li oyuncu, hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye liginde şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Xavier Tillman: 'İki kupa birden!'
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Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın NBA'den kadrosuna kattığı Xavier Tillman, bordo-mavili ekiple hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerinde Memphis Grizzlies, Boston Celtics ve Charlotte Hornets formaları giyen 27 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Ajansına verdiği röportajda NBA kariyerinden Trabzonspor'a transfer sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"GERÇEKTEN BASKETBOL OYNAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

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NBA'deki son iki sezonunda istediği kadar süre alamadığını belirten Tillman, Trabzonspor'a transfer olma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"NBA'deki son iki sezonumda çok fazla oynama şansı bulamadım ve gerçekten basketbol oynamak için buraya geldim. Trabzon da beni çok ama çok istiyordu. Bu durum da hoşuma gitti."

2,03 metre boyundaki oyuncu, sahadaki güçlü yönlerinin perdeleme, çember çevresinde iki eliyle bitiricilik ve savunma olduğunu ifade etti.

"CELTICS İLE ŞAMPİYONLUK KAZANMAK HARİKAYDI"

2024 yılında Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşayan Xavier Tillman, kariyerinin en önemli başarılarından birini şu sözlerle anlattı:

"Celtics ile şampiyonluk kazanmak harikaydı. Hayalini kurabileceğim her şeydi. Bu anılar sonsuza dek benimle kalacak."

ABD'li basketbolcu, şampiyonluk yaşadığı dönemde babasını kaybettiğini ve bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını da dile getirdi.

LeBron James'i izleyerek büyüdüğünü ve kendisini örnek aldığını belirten Tillman, genç basketbolculara başarılı olmak için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ İKİ KUPAYI DA KAZANMAK"

Trabzonspor'daki bireysel ve takım hedeflerinden söz eden Tillman, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel hedeflerim, elimden geldiğince sağlıklı kalmak, oynamak ve mümkünse hiçbir maçı kaçırmamaya çalışmak. Takım olarak hedefimiz ise her zaman en iyisini yapmak, zirveye çıkmak, kazanmak ve şampiyon olabilmek. Hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni hem de lig şampiyonluğunu kazanabilmek."

TRABZON'DAKİ YAŞAMINDAN MEMNUN

Trabzon'a gelmeden önce şehir hakkında YouTube üzerinden araştırma yaptığını anlatan Tillman, ailesiyle birlikte kentte yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Trabzon'un doğal güzelliklerini ve Karadeniz manzarasını beğendiğini söyleyen ABD'li oyuncu, Türk mutfağından da övgüyle bahsetti.

Tillman, döner ve pidenin en sevdiği yemekler arasında yer aldığını ifade etti.

TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Bordo-mavili taraftarların karşılaşmalara daha fazla ilgi göstermesini isteyen Xavier Tillman, tribünlerde boş koltuklar görmek istemediğini belirtti.

ABD'li basketbolcu, güçlü taraftar desteğinin takıma önemli bir motivasyon sağladığını vurguladı.

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