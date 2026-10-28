EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, 29 Ekim Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.
FENERBAHÇE TARFİN YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!
EuroLeague'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Tarfin, puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid ise geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.
İspanya temsilcisi, organizasyonda altıncı basamakta yer alıyor.
SON MAÇINDA VALENCIA'YA KAYBETTİ!
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki son karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid karşısında galibiyet elde ederek EuroLeague'deki yedinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE TARFİN YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!
EuroLeague'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Tarfin, puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid ise geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.
İspanya temsilcisi, organizasyonda altıncı basamakta yer alıyor.
SON MAÇINDA VALENCIA'YA KAYBETTİ!
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki son karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid karşısında galibiyet elde ederek EuroLeague'deki yedinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.