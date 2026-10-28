CANLI
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
1
CANLI
18'
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
0
CANLI
18'
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
0
CANLI
19'
İnegölspor
1
Sebat Spor
1
CANLI
17'
Serik Belediyespor
0
Hakkari Zap Spor
0
CANLI
18'
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
0
CANLI
18'
Ankaraspor
2
Kırklarelispor
0
CANLI
17'
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
0
CANLI
17'
Silivrispor
1
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
0
CANLI
17'
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
0
CANLI
18'
Anadolu Üniversitesi
0
Aksarayspor
0
Bugün
15:00
Balıkesirspor
Arnavutköy Belediyespor
Bugün
15:00
Adana 01 FK
Kutahyaspor
Bugün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
İskenderunspor
Bugün
15:00
Ümraniye
K. Sinop Spor
Bugün
15:00
Şanlıurfaspor
Gölcükspor
Bugün
15:00
Karagümrük
Somaspor
Bugün
15:30
Fethiyespor
Eyüpspor
Bugün
18:00
Sakaryaspor
Bursa Yildirimspor
Bugün
20:30
52 Orduspor
1461 Trabzon

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, 29 Ekim Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Tarfin, puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid ise geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.

İspanya temsilcisi, organizasyonda altıncı basamakta yer alıyor.

SON MAÇINDA VALENCIA'YA KAYBETTİ!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki son karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid karşısında galibiyet elde ederek EuroLeague'deki yedinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.