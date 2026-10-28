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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı ağırlıyor!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında 29 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı ağırlıyor!
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 29 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, geride kalan iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılıların rakibi Kızılyıldız da gruptaki ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.

Galatasaray, sahasında oynayacağı karşılaşmada ikinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

SON MAÇINDA 27 SAYI FARKLA KAZANDI!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, organizasyondaki son karşılaşmasında Belçika temsilcisi Kangoeroes Basket Mechelen'e konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı mücadeleden 77-50'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Kızılyıldız karşısında da kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini iki maça çıkarmak istiyor.



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