Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta tarih yazıyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı takımın başında iç sahada başarılı bir başlangıç yapan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 iç saha maçının tamamından galibiyetle ayrıldı.
ITALIANO'DAN 5'TE 5'LİK SERİ!
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle birlikte Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların başında Süper Lig'deki ilk 5 iç saha karşılaşmasını kazanmış oldu.
İtalyan çalıştırıcı, bu performansıyla Beşiktaş tarihinde uzun yıllardır tekrarlanamayan bir başarıya ulaştı.
METİN TÜREL'DEN SONRA BİR İLK
Beşiktaş'ta Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçının tamamını kazanan son teknik direktör, 1973-1974 sezonunda Metin Türel olmuştu.
Vincenzo Italiano, Başakşehir galibiyetiyle birlikte Metin Türel'den bu yana söz konusu başarıyı yakalayan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçti.
ITALIANO'DAN 5'TE 5'LİK SERİ!
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle birlikte Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların başında Süper Lig'deki ilk 5 iç saha karşılaşmasını kazanmış oldu.
İtalyan çalıştırıcı, bu performansıyla Beşiktaş tarihinde uzun yıllardır tekrarlanamayan bir başarıya ulaştı.
METİN TÜREL'DEN SONRA BİR İLK
Beşiktaş'ta Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçının tamamını kazanan son teknik direktör, 1973-1974 sezonunda Metin Türel olmuştu.
Vincenzo Italiano, Başakşehir galibiyetiyle birlikte Metin Türel'den bu yana söz konusu başarıyı yakalayan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçti.