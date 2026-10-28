CANLI
UZS
Boluspor
1
Karşıyaka
3
Dün
BİTTİ
Fleetwood Town
6
Arsenal
4
Dün
BİTTİ
Sassuolo
2
Lazio
6
Dün
BİTTİ
Roma
4
Cagliari
2
Dün
BİTTİ
Torino
1
Como
3
Dün
BİTTİ
Leicester City
3
Wigan Athletic
0
Dün
BİTTİ
Luton Town
3
Doncaster Rovers
1

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos!

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ 32. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de 32. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, EuroLeague'de yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.