Gattuso'nun Lazio'su doludizgin: Sassuolo'ya altı gol!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Sassuolo ile Lazio karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sekiz golün atıldığı mücadelede konuk ekip, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kenneth Taylor, 13. dakikada Gustav Isaksen, 16. dakikada Romano Floriani Mussolini, 45+1. dakikada Mattia Zaccagni ile 56 ve 65. dakikalarda Tijjani Noslin kaydetti.
Sassuolo'nun golleri ise 7. dakikada Kristian Thorstvedt ve 43. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Thorstvedt, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarıyı 4-2 önde tamamlayan Lazio, ikinci yarıda Noslin'in iki golüyle farkı açtı.
GATTUSO İLE 9 MAÇTA 8 GALİBİYET
Gennaro Gattuso yönetiminde sezona damga vuran Lazio, ligdeki ilk 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek namağlup unvanını korudu.
Bu süreçte Bologna, Genoa, Udinese, Venezia, Monza, Juventus, Parma ve Sassuolo'yu mağlup eden başkent ekibi, yalnızca Milan ile 2-2 berabere kaldı.
Dokuz maçta rakip fileleri 22 kez havalandırıp kalesinde 7 gol gören Lazio, puanını 25'e yükselterek zirveye yerleşti. Sassuolo ise 8 puanda 14. sırada kaldı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kenneth Taylor, 13. dakikada Gustav Isaksen, 16. dakikada Romano Floriani Mussolini, 45+1. dakikada Mattia Zaccagni ile 56 ve 65. dakikalarda Tijjani Noslin kaydetti.
Sassuolo'nun golleri ise 7. dakikada Kristian Thorstvedt ve 43. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Thorstvedt, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarıyı 4-2 önde tamamlayan Lazio, ikinci yarıda Noslin'in iki golüyle farkı açtı.
GATTUSO İLE 9 MAÇTA 8 GALİBİYET
Gennaro Gattuso yönetiminde sezona damga vuran Lazio, ligdeki ilk 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek namağlup unvanını korudu.
Bu süreçte Bologna, Genoa, Udinese, Venezia, Monza, Juventus, Parma ve Sassuolo'yu mağlup eden başkent ekibi, yalnızca Milan ile 2-2 berabere kaldı.
Dokuz maçta rakip fileleri 22 kez havalandırıp kalesinde 7 gol gören Lazio, puanını 25'e yükselterek zirveye yerleşti. Sassuolo ise 8 puanda 14. sırada kaldı.