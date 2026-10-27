Alanyaspor kupada çok rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor, 4. tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sergen Yatağan'ın geri pasında araya girerek topu alan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan çıkarken 12 Bingölsporlu oyuncuların kaptırdığı topu alan Meschack, pasını Omar Ben Ali'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0
66. dakikada 12 Bingölspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada karambol yaşandı. Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Baran Sarka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
77. dakikada Alanyaspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Merkezden gelişen atakta Meschack'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cedric'in uzak köşeye vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1
90+1. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Orta alandan gelişen atakta İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Alanyaspor, bu sonuçla adını 4. eleme turuna yazdırdı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya), Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)
12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Dk. 61 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk. 46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Baran Sarka (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Melih Alcu (12 Bingölspor), Dk. 63 Hagi (Corendon Alanyaspor)
6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan çıkarken 12 Bingölsporlu oyuncuların kaptırdığı topu alan Meschack, pasını Omar Ben Ali'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0
66. dakikada 12 Bingölspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada karambol yaşandı. Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Baran Sarka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
77. dakikada Alanyaspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Merkezden gelişen atakta Meschack'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cedric'in uzak köşeye vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1
90+1. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Orta alandan gelişen atakta İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Alanyaspor, bu sonuçla adını 4. eleme turuna yazdırdı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya), Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)
12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Dk. 61 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk. 46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Baran Sarka (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Melih Alcu (12 Bingölspor), Dk. 63 Hagi (Corendon Alanyaspor)