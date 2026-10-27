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İsmail Kartal: "Artık psikolojim kaldırmıyor!"

İsmail Kartal'ın yapılan son toplantıda istifa kararı hakkında başkan Aziz Yıldırım'a söylediği sözler ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 23:03
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Artık psikolojim kaldırmıyor!'
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma maçı sonrası istifa eden ancak bu kararından yönetimin baskısıyla dönen İsmail Kartal, Galatasaray maçı sonrası bir kez daha görevini bıraktı.

"ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"

İsmail Kartal'ın yapılan son toplantıda başkan Aziz Yıldırım'a söylediği sözler ortaya çıktı.

İsmail Kartal toplantıda Aziz Yıldırım'a; "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum." sözlerini sarf etti.



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