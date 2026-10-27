CANLI: Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 8. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roig Arena'da oynanan mücadele, TSİ 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (3.PERİYOT)
VALENCIA BASKET: 51
FENERBAHÇE TARFİN: 38
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CANLI TAKİP (3.PERİYOT)
VALENCIA BASKET: 51
FENERBAHÇE TARFİN: 38
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!