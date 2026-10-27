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CANLI: Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Valencia Basket'e konuk oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 23:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 8. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roig Arena'da oynanan mücadele, TSİ 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (3.PERİYOT)

VALENCIA BASKET: 51

FENERBAHÇE TARFİN: 38

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