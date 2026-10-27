Aziz Yıldırım'ın talihsiz anı! Samandıra çıkışında kaza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim bu akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği için bir araya geldi. Yapılan toplantıda Kartal için ayrılık kararı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantının ardından İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tek tek tesislerden ayrıldı.
Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ile tesislerden ayrıldığı sırada park halinde bekleyen araca çarptı. Araçta çizik meydana geldi.
Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ile tesislerden ayrıldığı sırada park halinde bekleyen araca çarptı. Araçta çizik meydana geldi.
💥 Aziz Yıldırım Samandıra'dan çıkarken bir arabaya sürttü. https://t.co/kub0A2GILJ
— Sporx (@sporx) October 27, 2026