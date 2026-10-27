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Aziz Yıldırım'ın talihsiz anı! Samandıra çıkışında kaza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden akşam saatlerinde ayrılırken talihsiz bir an yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 23:33 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'ın talihsiz anı! Samandıra çıkışında kaza
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim bu akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği için bir araya geldi. Yapılan toplantıda Kartal için ayrılık kararı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toplantının ardından İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tek tek tesislerden ayrıldı.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ile tesislerden ayrıldığı sırada park halinde bekleyen araca çarptı. Araçta çizik meydana geldi.



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