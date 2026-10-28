Fenerbahçe Tarfin, Valencia Basket'e mağlup

Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 8. haftasında Valencia Basket'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roig Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Valencia Basket, 86-78 kazandı.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, EuroLeague'de ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Valencia Basket ise 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
İspanya temsilcisinde TJ Shorts'un 23, Armoni Brooks ve Kameron Taylor'ın 16'şar sayısı galibiyette ön plana çıktı.
Fenerbahçe Tarfin'de ise Wade Baldwin'nin 19, Shavon Shields'in 18, Will Clyburn'ün 15 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
Salon: Roig Arena
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz), Guido Giovannetti (İtalya)
Valencia Basket: Shorts 23, Brooks 16, Taylor 16, Osetkowski 4, Sako 9, Puerto, Cardenas, Moore, Gueye, Corbalan 2, Mirotic 12, Rivero 4
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 6, Horton-Tucker 5, Shields 18, Key 2, Bingham, Larkin 4, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Clyburn 15, Silva, Sargiunas
1. Periyot: 19-9
Devre: 36-25
3. Periyot: 60-46
Beş faulle çıkan: 34.54 Forrest (Fenerbahçe Tarfin)
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, EuroLeague'de ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Valencia Basket ise 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
İspanya temsilcisinde TJ Shorts'un 23, Armoni Brooks ve Kameron Taylor'ın 16'şar sayısı galibiyette ön plana çıktı.
Fenerbahçe Tarfin'de ise Wade Baldwin'nin 19, Shavon Shields'in 18, Will Clyburn'ün 15 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
Salon: Roig Arena
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz), Guido Giovannetti (İtalya)
Valencia Basket: Shorts 23, Brooks 16, Taylor 16, Osetkowski 4, Sako 9, Puerto, Cardenas, Moore, Gueye, Corbalan 2, Mirotic 12, Rivero 4
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 6, Horton-Tucker 5, Shields 18, Key 2, Bingham, Larkin 4, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Clyburn 15, Silva, Sargiunas
1. Periyot: 19-9
Devre: 36-25
3. Periyot: 60-46
Beş faulle çıkan: 34.54 Forrest (Fenerbahçe Tarfin)