Arsenal'e büyük şok! 4. Lig ekibine elendiler!

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda son Premier Lig şampiyonu Arsenal, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Fleetwood'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Highbury Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 21. dakikada ev sahibi ekipten Loupalo-Bi açtı.
Ev sahibi ekip bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Arsenal'ın bu gole cevabı 50. dakikada Gyökeres ile geldi.
Arsenal'de Max Dowman, 85. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
İngiltere'nin dördüncü küme ekiplerinden olan Fleetwood, seri penaltı atışlarını 5-3 ile kazanarak turlayan taraf oldu.
MAÇ 8 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Öte yandan maçın hakem Michael Salisbury, karşılaşmanının 3. dakikasında stadyumun üzerinde uçan bir drone nedeniyle maçı durdurdu. Mücadele 8 dakika sonra drone'un stadyumunun çevresinden gitmesiyle birlikte yeniden başladı.
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri 28 Ekim'deki Liverpool - Chelsea maçının ardından çekilecek kura ile belli olacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 14-20 Aralık haftasında oynanacak.
Arsenal, Premier Lig'deki sıradaki maçında ise 1 Kasım Pazar günü Liverpool deplasmanında olacak. Fleetwood ise İngiltere 2. Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü Bristol Rovers'ı konuk edecek.
Ev sahibi ekip bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Arsenal'ın bu gole cevabı 50. dakikada Gyökeres ile geldi.
Arsenal'de Max Dowman, 85. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
FLEETWOOD PENALTI ATIŞLARINDA TURLADI
İngiltere 4. Lig ekibi Fleetwood Town, Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle Arsenal karşısında 1-0 öne geçti. https://t.co/pANVQhvlZ6
— Sporx (@sporx) October 27, 2026
İngiltere'nin dördüncü küme ekiplerinden olan Fleetwood, seri penaltı atışlarını 5-3 ile kazanarak turlayan taraf oldu.
MAÇ 8 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Öte yandan maçın hakem Michael Salisbury, karşılaşmanının 3. dakikasında stadyumun üzerinde uçan bir drone nedeniyle maçı durdurdu. Mücadele 8 dakika sonra drone'un stadyumunun çevresinden gitmesiyle birlikte yeniden başladı.
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri 28 Ekim'deki Liverpool - Chelsea maçının ardından çekilecek kura ile belli olacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 14-20 Aralık haftasında oynanacak.
Arsenal, Premier Lig'deki sıradaki maçında ise 1 Kasım Pazar günü Liverpool deplasmanında olacak. Fleetwood ise İngiltere 2. Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü Bristol Rovers'ı konuk edecek.