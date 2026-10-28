Okan Buruk sözünü sahada tuttu!

Kusursuz bir planla Fenerbahçe'yi sahadan silen Okan Buruk derbilerdeki başarılı performanslarına bir yenisini daha ekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2-1'lik zaferin ardından takımının her açıdan mükemmel olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, kulübün YouTube kanalına yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:
"Ben Galatasaray taraftarının başını hiç yerde gezdirmiyorum, hep kafaları dik bir şekilde geziyorlar. Benim için en güzeli bu!"
EZELİ RAKİPLER GERİDE KALDI
Başarılı teknik adamın bu sözleri sahada da karşılık buluyor. Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından oynanan derbiler baz alındığında Galatasaray 51 puanla zirvede yer aldı. Bu periyotta Fenerbahçe 37, Beşiktaş 30, Trabzonspor ise 24 puanda kaldı.
Özellikle kritik karşılaşmalarda takımını en üst seviyeye çıkaran deneyimli çalıştırıcı her zorlu virajı başarıyla dönmeyi bildi.
Okan Buruk'un Galatasaray'lı taraftarlarını mest edip, kupalara ulaştırdı.
"Ben Galatasaray taraftarının başını hiç yerde gezdirmiyorum, hep kafaları dik bir şekilde geziyorlar. Benim için en güzeli bu!"
EZELİ RAKİPLER GERİDE KALDI
Başarılı teknik adamın bu sözleri sahada da karşılık buluyor. Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından oynanan derbiler baz alındığında Galatasaray 51 puanla zirvede yer aldı. Bu periyotta Fenerbahçe 37, Beşiktaş 30, Trabzonspor ise 24 puanda kaldı.
Özellikle kritik karşılaşmalarda takımını en üst seviyeye çıkaran deneyimli çalıştırıcı her zorlu virajı başarıyla dönmeyi bildi.
Okan Buruk'un Galatasaray'lı taraftarlarını mest edip, kupalara ulaştırdı.