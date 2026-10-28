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Italiano'dan Başakşehir maçına damga vuran hamleler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir karşılaşmasında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle galibiyette önemli rol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Italiano'dan Başakşehir maçına damga vuran hamleler!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir karşılaşmasında yaptığı hamlelerle siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan İtalyan teknik adam, Süper Lig'deki Başakşehir mücadelesinde de oyuncu değişiklikleriyle sonuca etki etti.

Crystal Palace karşılaşmasına göre ilk 11'de 8 değişiklik yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarıdaki tercihleriyle dikkat çekti.

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ITALIANO'DAN İKİ KRİTİK HAMLE

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Ndidi ile iki, Dusan Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz ile birer gol pozisyonundan yararlanamadı.

İkinci yarıda Başakşehir'in etkili olduğu bölümde Vincenzo Italiano, oyuna müdahale etti.

İtalyan çalıştırıcı, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine Poku'yu sahaya sürdü.

Italiano, 65. dakikada ise Wilfred Ndidi'yi kenara alarak Hyeon-gyu Oh'u oyuna dahil etti ve çift santrforlu düzene geçti.

OH, 11 DAKİKA SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Vincenzo Italiano'nun ikinci hamlesinin ardından Beşiktaş, aradığı golü buldu.

65. dakikada oyuna giren Hyeon-gyu Oh, 76. dakikada fileleri havalandırarak siyah-beyazlı takımı öne geçirdi.

Güney Koreli golcü, oyuna dahil olduktan 11 dakika sonra attığı golle teknik direktörünün hamlesini karşılıksız bırakmadı.

İÇ SAHADA 5'TE 5 YAPTI!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı ilk 5 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlıların iç sahadaki galibiyet serisi Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık sonuçla başladı.

Beşiktaş, ardından Çorum FK'yi 6-2, Erzurum FK'yi 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Başakşehir karşısında alınan galibiyetle birlikte İtalyan teknik adam, Süper Lig'deki iç saha serisini 5 maça çıkardı.

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