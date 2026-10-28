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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya çifte talip!

Beşiktaş'ın milli savunmacısı Emirhan Topçu'ya Hull City ve Nice'in ilgi gösterdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 10:54
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya çifte talip!
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fanatik'in haberine göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile Fransa temsilcisi Nice, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgi gösteriyor.

ITALIANO BIRAKMAK İSTEMİYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Emirhan Topçu'nun performansından memnun olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin de milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği ifade edildi.

YÜKSEK TEKLİFE KAPI AÇIK

Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için ara transfer döneminde beklentilerin üzerinde bir teklif alması halinde oyuncunun geleceğine ilişkin kararını yeniden değerlendirebileceği öne sürüldü.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu 2024 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 3,4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

26 yaşındaki milli stoperin siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.



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