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Arda Turan'ın yıldızına transfer teklifleri yağıyor!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias, Napoli başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin transfer radarına girdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 10:57
Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın yıldızına transfer teklifleri yağıyor!
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Vinicius Tobias
Vinicius Tobias
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna Ligi devi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias için transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A devi Napoli, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgileniyor.

Haberde, hem beşli savunmanın kanat-beki hem de hücumcu bir klasik sağ bek olarak performans sergileyen Brezilyalı futbolcu için neredeyse Avrupa'nın yarısının ocak ayında teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Ukrayna ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Tobias, 2 gol kaydetti.



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