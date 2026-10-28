Arda Turan'ın yıldızına transfer teklifleri yağıyor!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna Ligi devi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias için transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A devi Napoli, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgileniyor.
Haberde, hem beşli savunmanın kanat-beki hem de hücumcu bir klasik sağ bek olarak performans sergileyen Brezilyalı futbolcu için neredeyse Avrupa'nın yarısının ocak ayında teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Ukrayna ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Tobias, 2 gol kaydetti.
Haberde, hem beşli savunmanın kanat-beki hem de hücumcu bir klasik sağ bek olarak performans sergileyen Brezilyalı futbolcu için neredeyse Avrupa'nın yarısının ocak ayında teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Ukrayna ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Tobias, 2 gol kaydetti.