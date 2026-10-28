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Fenerbahçe'de formayı Kojo Oppong kapıyor!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından kırmızı kart gören Archie Brown'ın yerine Göztepe maçında Kojo Oppong'un forma giymesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 11:32
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de formayı Kojo Oppong kapıyor!
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından savunma hattında değişiklik gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcusu Kojo Oppong'un, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray derbisinde 56. dakikada oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, sergilediği performansla dikkat çekti.

ARCHIE BROWN'IN YERİNE OYNAYABİLİR!

Derbinin ardından kırmızı kart gören Archie Brown'ın yokluğunda Kojo Oppong'un Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ganalı savunmacının, Galatasaray karşısında oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla forma rekabetinde öne çıktığı belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, daha önce Kojo Oppong'u yedek bırakma kararına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisi genç. Bu maçların ne kadar baskı altında oynandığını hiç görmedi."

AVRUPA'DA ÖNEMLİ MAÇLARA ÇIKTI!

Kojo Oppong, geçen sezon Fransa temsilcisi Nice formasıyla 29 lig ve 7 Avrupa kupası karşılaşmasında görev yaptı.

22 yaşındaki futbolcu, Nice kariyerinde PSG, Lyon, Monaco ve Marsilya gibi takımlara karşı mücadele etti.

Gana Milli Takımı formasını da giyen Oppong'un, Archie Brown'ın yokluğunda Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.



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