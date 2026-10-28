Fenerbahçe'de son 10 sezonun 1'i heba oldu!

SPORX DETAY - Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası bir kez daha 'geçici' teknik direktör ile 'belirsiz' bir süre maçlara çıkacak. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin son 10 yılda "geçici" teknik direktörlerle geçirdiği süre dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında maçlara çıkacağını ve antrenman yaptıracağını duyurdu. SPORX
2017/18'DEN SONRASI 'GEÇİCİ' ADAMLAR DÖNEMİ
2016/17 sezonunun tamamını Aykut Kocaman idaresinde geçiren Fenerbahçe, sonrasında teknik direktör konusunda istikrarsızlıklar yaşadı.
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Ersun Yanal, bir sonraki sezonun ortasında görevden alındı. Onun yerine Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar geçici olarak görevde kaldı.
2021/22 sezonunda göreve gelen Vitor Pereira ise 171 gün görevde kalabildi, ardından 24 günlük Zeki Murat Göle geçici dönemi bir daha başladı. Zeki Murat Göle ile yaşanan diğer geçici dönem ise Mourinho'nun görevden alınması ve Tedesco'nun göreve getirilmesi arasındaki 10 gün oldu.
Fenerbahçe, 2017'den bu yana 3'ü İsmail Kartal olmak üzere 11 kere teknik direktör ayrılığı yaşarken, 7 kez 'geçici' teknik adam kararı aldı. Dirk Kuyt ise bu sürecin 8. ismi olacak. sporx
10 SEZONDA 38 MAÇ GEÇİCİ TEKNİK ADAMLARLA
Fenerbahçe, 2017/18'den bu yana geçen 10. sezonunda tam 346 günü, 38 maçı teknik direktörsüz geçirmiş oldu. Yeni teknik direktör bulunana kadar bu süreç ve maç sayısı daha da artacak.
2017/18'DEN SONRASI 'GEÇİCİ' ADAMLAR DÖNEMİ
2016/17 sezonunun tamamını Aykut Kocaman idaresinde geçiren Fenerbahçe, sonrasında teknik direktör konusunda istikrarsızlıklar yaşadı.
SPORX
Ersun Yanal, bir sonraki sezonun ortasında görevden alındı. Onun yerine Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar geçici olarak görevde kaldı.
2021/22 sezonunda göreve gelen Vitor Pereira ise 171 gün görevde kalabildi, ardından 24 günlük Zeki Murat Göle geçici dönemi bir daha başladı. Zeki Murat Göle ile yaşanan diğer geçici dönem ise Mourinho'nun görevden alınması ve Tedesco'nun göreve getirilmesi arasındaki 10 gün oldu.
Fenerbahçe, 2017'den bu yana 3'ü İsmail Kartal olmak üzere 11 kere teknik direktör ayrılığı yaşarken, 7 kez 'geçici' teknik adam kararı aldı. Dirk Kuyt ise bu sürecin 8. ismi olacak. sporx
10 SEZONDA 38 MAÇ GEÇİCİ TEKNİK ADAMLARLA
Fenerbahçe, 2017/18'den bu yana geçen 10. sezonunda tam 346 günü, 38 maçı teknik direktörsüz geçirmiş oldu. Yeni teknik direktör bulunana kadar bu süreç ve maç sayısı daha da artacak.
|Sezon
|Geçici sorumlu
|Görev dönemi
|Süre
|Maç
|G-B-M
|2018/19
|Erwin Koeman
|28 Ekim–14 Aralık 2018
|47 gün
|9
|3-3-3
|2019/20
|Zeki Murat Göle
|4 Mart–9 Haziran 2020
|97 gün
|2
|0-1-1
|2019/20
|Tahir Karapınar
|9 Haziran–27 Temmuz 2020
|48 gün
|9
|4-1-4
|2020/21
|Emre Belözoğlu
|25 Mart–1 Haziran 2021
|68 gün
|10
|7-2-1
|2021/22
|Zeki Murat Göle
|20 Aralık 2021–12 Ocak 2022
|23 gün
|4
|2-1-1
|2025/26
|Zeki Murat Göle
|29 Ağustos–9 Eylül 2025
|11 gün
|1
|1-0-0
|2025/26
|Zeki Murat Göle
|27 Nisan–18 Haziran 2026
|52 gün
|3
|2-1-0
|Toplam
|4 farklı isim, 7 dönem
|346 gün
|38
|19-9-10