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Fenerbahçe'de son 10 sezonun 1'i heba oldu!

Fenerbahçe'de 2017'den bu yana 11 kez teknik direktör ayrılığı yaşanırken takım, 8. kez geçici teknik sorumluya emanet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 11:40
Fenerbahçe'de son 10 sezonun 1'i heba oldu!
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SPORX DETAY - Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası bir kez daha 'geçici' teknik direktör ile 'belirsiz' bir süre maçlara çıkacak. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin son 10 yılda "geçici" teknik direktörlerle geçirdiği süre dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında maçlara çıkacağını ve antrenman yaptıracağını duyurdu. SPORX

2017/18'DEN SONRASI 'GEÇİCİ' ADAMLAR DÖNEMİ

2016/17 sezonunun tamamını Aykut Kocaman idaresinde geçiren Fenerbahçe, sonrasında teknik direktör konusunda istikrarsızlıklar yaşadı.

Tümü
2017/18 sezonunda göreve gelen Philipp Cocu, 15 maç sonra gönderildi. Ardından Erwin Koeman ile geçici bir bölüm yaşandı ve sonrasında görevi Ersun Yanal aldı.  SPORX

Ersun Yanal, bir sonraki sezonun ortasında görevden alındı. Onun yerine Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar geçici olarak görevde kaldı.

2021/22 sezonunda göreve gelen Vitor Pereira ise 171 gün görevde kalabildi, ardından 24 günlük Zeki Murat Göle geçici dönemi bir daha başladı. Zeki Murat Göle ile yaşanan diğer geçici dönem ise Mourinho'nun görevden alınması ve Tedesco'nun göreve getirilmesi arasındaki 10 gün oldu.

Fenerbahçe, 2017'den bu yana 3'ü İsmail Kartal olmak üzere 11 kere teknik direktör ayrılığı yaşarken, 7 kez 'geçici' teknik adam kararı aldı. Dirk Kuyt ise bu sürecin 8. ismi olacak. sporx

10 SEZONDA 38 MAÇ GEÇİCİ TEKNİK ADAMLARLA

Fenerbahçe, 2017/18'den bu yana geçen 10. sezonunda tam 346 günü, 38 maçı teknik direktörsüz geçirmiş oldu. Yeni teknik direktör bulunana kadar bu süreç ve maç sayısı daha da artacak.

SezonGeçici sorumluGörev dönemiSüreMaçG-B-M
2018/19 Erwin Koeman 28 Ekim–14 Aralık 2018 47 gün 9 3-3-3
2019/20 Zeki Murat Göle 4 Mart–9 Haziran 2020 97 gün 2 0-1-1
2019/20 Tahir Karapınar 9 Haziran–27 Temmuz 2020 48 gün 9 4-1-4
2020/21 Emre Belözoğlu 25 Mart–1 Haziran 2021 68 gün 10 7-2-1
2021/22 Zeki Murat Göle 20 Aralık 2021–12 Ocak 2022 23 gün 4 2-1-1
2025/26 Zeki Murat Göle 29 Ağustos–9 Eylül 2025 11 gün 1 1-0-0
2025/26 Zeki Murat Göle 27 Nisan–18 Haziran 2026 52 gün 3 2-1-0
Toplam 4 farklı isim, 7 dönem   346 gün 38 19-9-10
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