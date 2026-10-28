Beşiktaş'ın orkestra şefi: Junior Olaitan!

Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sergilediği performansla Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun hücum sisteminin en kilit parçası haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orkun ve Miretti'nin sakatlıkları nedeniyle orta sahada yaşanan rotasyon krizinde sorumluluk alan 24 yaşındaki futbolcu hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarında sergilediği liderlikle takımını sırtlamayı başardı.
EN SKORER SEZONA ULAŞTI
Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 2 gol ve 7 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkı sağlayan Olaitan, Başakşehir karşısında attığı şık golle henüz sezon başında kariyerinin en skorer dönemine ulaştı.
Vlahovic'in 6 golle en skorer isim olduğu, Trossard ve Oh'un bitirici rol üstlendiği sistemde Beninli oyuncu, Beşiktaş hücum organizasyonlarının ana merkezi haline geldi.
EN SKORER SEZONA ULAŞTI
Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 2 gol ve 7 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkı sağlayan Olaitan, Başakşehir karşısında attığı şık golle henüz sezon başında kariyerinin en skorer dönemine ulaştı.
Vlahovic'in 6 golle en skorer isim olduğu, Trossard ve Oh'un bitirici rol üstlendiği sistemde Beninli oyuncu, Beşiktaş hücum organizasyonlarının ana merkezi haline geldi.