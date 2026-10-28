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Beşiktaş'ın orkestra şefi: Junior Olaitan!

24 yaşındaki Beninli yıldız Junior Olaitan, kriz anlarında inisiyatif alıyor, gol atıp, asist de yapıyor. Böylece hem en skorer dönemine ulaştı hem de Vlahovic, Trossard ve Oh gibi isimleri geride bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 09:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın orkestra şefi: Junior Olaitan!
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Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sergilediği performansla Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun hücum sisteminin en kilit parçası haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orkun ve Miretti'nin sakatlıkları nedeniyle orta sahada yaşanan rotasyon krizinde sorumluluk alan 24 yaşındaki futbolcu hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarında sergilediği liderlikle takımını sırtlamayı başardı.

EN SKORER SEZONA ULAŞTI

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 2 gol ve 7 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkı sağlayan Olaitan, Başakşehir karşısında attığı şık golle henüz sezon başında kariyerinin en skorer dönemine ulaştı.

Vlahovic'in 6 golle en skorer isim olduğu, Trossard ve Oh'un bitirici rol üstlendiği sistemde Beninli oyuncu, Beşiktaş hücum organizasyonlarının ana merkezi haline geldi.



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