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Matvey Kislyak'ın menajeri: "Dört büyüklerle görüşüyoruz"

CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 09:21
Fotoğraf: Imago
Matvey Kislyak'ın menajeri: 'Dört büyüklerle görüşüyoruz'
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Matvey Kislyak
Matvey Kislyak
CSKA Moskova
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig'in dört büyük kulübünün transfer gündemine sürpriz bir isim girdi.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak, Avrupa kulüplerinin radarına girerken genç futbolcunun menajerinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği hakkında konuşurken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile temas halinde olduklarını duyurdu.

CSKA MOSKOVA'DAN AVRUPA TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK

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Matvey Kislyak'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurgulayan Manyakov, CSKA Moskova yönetiminin de genç futbolcunun bu hedefine olumlu yaklaştığını belirtti.

Rus oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli menajer, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Kislyak'ın geleceği konusunda kulübüyle ortak bir noktada buluşabileceği şeklinde yorumlandı.

"YALNIZCA RESMİ BAŞVURULARI DİKKATE ALIYORUZ"

Genç yıldızın transferine yönelik ilginin giderek arttığını dile getiren Aleksandr Manyakov, kendilerine çok sayıda kulüpten mesaj ve telefon geldiğini söyledi.

Manyakov, transfer görüşmelerinde yalnızca resmî teklifleri değerlendirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum."

Menajerin sözleri, genç orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini gündeme taşıdı.

DÖRT BÜYÜKLERLE TEMAS KURULDU!

Aleksandr Manyakov'un açıklamalarında en fazla dikkat çeken bölüm ise Türkiye'deki kulüplerle ilgili oldu. Rus menajer, Süper Lig'in dört büyük kulübüyle de iletişim halinde olduklarını açıklayarak transfer yarışının boyutunu gözler önüne serdi.

Manyakov, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" dedi. 

Bu sözlerle birlikte Kislyak'ın ismi dört büyük kulübün transfer gündeminde öne çıkarken, hangi takımın somut bir adım atacağı merak konusu oldu.

Öte yandan menajerin açıklamaları, dört kulüpten de resmî teklif yapıldığı anlamına gelmiyor. Transfer sürecinin ilerlemesinde kulüplerin mali şartları ve CSKA Moskova'nın taleplerinin belirleyici olması bekleniyor.

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