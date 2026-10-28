İsmail Kartal'ın sonu derbiler oldu!

Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın başındaki dördüncü döneminde derbilerde istediği sonuçları alamayan deneyimli çalıştırıcı, geçmiş yıllardaki performansını tekrarlayamadı.
DERBİLERDE 2'DE 0 ÇEKTİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a da deplasmanda aynı skorla yenildi.
Böylece İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde çıktığı iki derbiden de puan çıkaramadı.
15 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!
İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki önceki üç döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde toplam 15 maça çıktı.
Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Kartal, bu sezon yaşadığı iki derbi yenilgisiyle birlikte sarı-lacivertli takımın başında üç büyük rakibine karşı oynadığı 17 lig maçında 4. mağlubiyetini aldı.
2023-2024 SEZONUNDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
İsmail Kartal, özellikle 2023-2024 sezonunda oynanan derbilerde aldığı sonuçlarla öne çıkmıştı.
Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1, Kadıköy'de ise 2-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiyi de 1-0 kazanmıştı.
İKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesiyle İsmail Kartal'ın siyah-beyazlı rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara karşı 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
FENERBAHÇE'DE DÖRDÜNCÜ DÖNEM SONA ERDİ
Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 Ekim Salı akşamı yapılan toplantı sonrasında deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
DERBİLERDE 2'DE 0 ÇEKTİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a da deplasmanda aynı skorla yenildi.
Böylece İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde çıktığı iki derbiden de puan çıkaramadı.
15 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!
İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki önceki üç döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde toplam 15 maça çıktı.
Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Kartal, bu sezon yaşadığı iki derbi yenilgisiyle birlikte sarı-lacivertli takımın başında üç büyük rakibine karşı oynadığı 17 lig maçında 4. mağlubiyetini aldı.
2023-2024 SEZONUNDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
İsmail Kartal, özellikle 2023-2024 sezonunda oynanan derbilerde aldığı sonuçlarla öne çıkmıştı.
Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1, Kadıköy'de ise 2-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiyi de 1-0 kazanmıştı.
İKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesiyle İsmail Kartal'ın siyah-beyazlı rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara karşı 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
FENERBAHÇE'DE DÖRDÜNCÜ DÖNEM SONA ERDİ
Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 Ekim Salı akşamı yapılan toplantı sonrasında deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.