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İsmail Kartal'ın sonu derbiler oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı iki derbiden de mağlubiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın sonu derbiler oldu!
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Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın başındaki dördüncü döneminde derbilerde istediği sonuçları alamayan deneyimli çalıştırıcı, geçmiş yıllardaki performansını tekrarlayamadı.

DERBİLERDE 2'DE 0 ÇEKTİ

Tümü
Fenerbahçe, bu sezon ilk derbisinde Beşiktaş'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a da deplasmanda aynı skorla yenildi.

Böylece İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde çıktığı iki derbiden de puan çıkaramadı.

15 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki önceki üç döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde toplam 15 maça çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Kartal, bu sezon yaşadığı iki derbi yenilgisiyle birlikte sarı-lacivertli takımın başında üç büyük rakibine karşı oynadığı 17 lig maçında 4. mağlubiyetini aldı.

2023-2024 SEZONUNDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsmail Kartal, özellikle 2023-2024 sezonunda oynanan derbilerde aldığı sonuçlarla öne çıkmıştı.

Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1, Kadıköy'de ise 2-1 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiyi de 1-0 kazanmıştı.

İKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesiyle İsmail Kartal'ın siyah-beyazlı rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara karşı 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

FENERBAHÇE'DE DÖRDÜNCÜ DÖNEM SONA ERDİ

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüp, 27 Ekim Salı akşamı yapılan toplantı sonrasında deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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