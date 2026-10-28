Beşiktaş'ta Orkun Kökçü seferberliği!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Orkun Kökçü'nün takıma dönüşü için çalışmalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların sağlık ekibi, 25 yaşındaki milli futbolcuyu 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.
ORKUN KÖKÇÜ İÇİN SEFERBERLİK!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtildi.
Beşiktaş'ta kaptanın Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi hedeflenirken sakatlığı tamamen geçmeden sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.
ITALIANO SON DURUMUNU AÇIKLADI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem. Ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede sahalara döner."
KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Milli futbolcunun sahalara dönüşü, sakatlığının tamamen iyileşmesine bağlı olacak.
ORKUN KÖKÇÜ İÇİN SEFERBERLİK!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtildi.
Beşiktaş'ta kaptanın Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi hedeflenirken sakatlığı tamamen geçmeden sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.
ITALIANO SON DURUMUNU AÇIKLADI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem. Ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede sahalara döner."
KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Milli futbolcunun sahalara dönüşü, sakatlığının tamamen iyileşmesine bağlı olacak.