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Derbinin sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sevklerini duyurdu. PFDK, iki takımdan toplam 4 kişinin sevk edildiğini açıkladı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 08:29 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 11:18
Derbinin sevkleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de sezonunun 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken derbinin sonunda iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

GALATASARAY'DAN SEVK EDİLEN İSİMLER

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Galatasaray için şu ifadeler kullanıldı, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLEN İSİMLER

TFF'nin Fenerbahçe'den sevk edilen isimlerle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLERİ BEKLEYEN CEZALAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown'un Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden yani "saldırı"dan sevk edildiğini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatı'na göre iki futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında bir ceza bekliyor.

Süper Lig'de hafta sonu oynanan derbide yaşanan olayların ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla görmüştü.

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