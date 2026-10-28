Fenerbahçe'de yıldızlar kayıplara karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcuların performansı eleştirilerin odağına yerleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilginin ardından Slavia Prag önünde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde de istediği sonucu alamadı.
LUKAKU TOPLA SADECE 18 KEZ BULUŞTU!
Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden Romelu Lukaku, Galatasaray karşısında etkisiz bir performans sergiledi.
90 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, mücadele boyunca yalnızca 18 kez topla buluştu ve takımının hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı sağlayamadı.
GREENWOOD DERBİDE ETKİSİZ KALDI
Sarı-lacivertlilerin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood da derbide etkili olamadı.
İngiliz futbolcu, hücumdaki top kayıpları ve etkisiz performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.
ORTA SAHADA GUENDOUZI VE KANTE ZORLANDI
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante de Galatasaray'ın orta saha üstünlüğüne karşılık vermekte zorlandı.
Sarı-lacivertli takımın savunma hattı da karşılaşmada beklenen performansı ortaya koyamadı.
EDERSON KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI!
Fenerbahçe'de derbinin öne çıkan isimlerinden biri kaleci Ederson oldu.
Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda yaptığı kurtarışlarla skorun daha da farklı olmasının önüne geçti.
Sarı-lacivertlilerde derbinin ardından özellikle yıldız oyuncuların ortaya koyduğu performans tartışma konusu oldu.
LUKAKU TOPLA SADECE 18 KEZ BULUŞTU!
Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden Romelu Lukaku, Galatasaray karşısında etkisiz bir performans sergiledi.
90 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, mücadele boyunca yalnızca 18 kez topla buluştu ve takımının hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı sağlayamadı.
GREENWOOD DERBİDE ETKİSİZ KALDI
Sarı-lacivertlilerin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood da derbide etkili olamadı.
İngiliz futbolcu, hücumdaki top kayıpları ve etkisiz performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.
ORTA SAHADA GUENDOUZI VE KANTE ZORLANDI
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante de Galatasaray'ın orta saha üstünlüğüne karşılık vermekte zorlandı.
Sarı-lacivertli takımın savunma hattı da karşılaşmada beklenen performansı ortaya koyamadı.
EDERSON KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI!
Fenerbahçe'de derbinin öne çıkan isimlerinden biri kaleci Ederson oldu.
Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda yaptığı kurtarışlarla skorun daha da farklı olmasının önüne geçti.
Sarı-lacivertlilerde derbinin ardından özellikle yıldız oyuncuların ortaya koyduğu performans tartışma konusu oldu.