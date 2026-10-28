Utah Jazz, Jaren Jackson Jr.'ın sağ diz iç yan bağındaki yırtık nedeniyle altı hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Lauri Markkanen'ın durumu ise günlük olarak takip edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Utah Jazz uzunu Jaren Jackson Jr., sağ dizindeki iç yan bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak.
Kulüp, yıldız oyuncunun durumunun altı hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'un haberine göre Jackson'ın ameliyat olması gerekmiyor.
İki kez All-Star seçilen oyuncu, pazartesi günü Memphis Grizzlies ile oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinin başında sahadan ayrılmış ve oyuna dönememişti.
Jazz'de aynı maçta Lauri Markkanen da sağ el bileğindeki burkulma nedeniyle mücadeleyi yarıda bıraktı.
Fin yıldızın durumu günlük olarak değerlendirilecek.
Utah, Jackson'ı şubat ayında Grizzlies'ten takas yoluyla kadrosuna katmıştı.
Ancak transferin ardından yapılan değerlendirmelerde dizinde bir sorun belirlenen yıldız uzun, geçtiğimiz sezon Jazz formasıyla yalnızca üç maça çıktıktan sonra sezonun kalanında oynatılmamıştı.
Jackson, bu sezonki ilk dört karşılaşmasında 16,3 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakaladı.
Michigan State çıkışlı oyuncu, 2023 yılında NBA'de Yılın Savunmacısı seçilmişti.
Kulüp, yıldız oyuncunun durumunun altı hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'un haberine göre Jackson'ın ameliyat olması gerekmiyor.
İki kez All-Star seçilen oyuncu, pazartesi günü Memphis Grizzlies ile oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinin başında sahadan ayrılmış ve oyuna dönememişti.
Jazz'de aynı maçta Lauri Markkanen da sağ el bileğindeki burkulma nedeniyle mücadeleyi yarıda bıraktı.
Fin yıldızın durumu günlük olarak değerlendirilecek.
Utah, Jackson'ı şubat ayında Grizzlies'ten takas yoluyla kadrosuna katmıştı.
Ancak transferin ardından yapılan değerlendirmelerde dizinde bir sorun belirlenen yıldız uzun, geçtiğimiz sezon Jazz formasıyla yalnızca üç maça çıktıktan sonra sezonun kalanında oynatılmamıştı.
Jackson, bu sezonki ilk dört karşılaşmasında 16,3 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakaladı.
Michigan State çıkışlı oyuncu, 2023 yılında NBA'de Yılın Savunmacısı seçilmişti.