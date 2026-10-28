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Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Rafael Leao

Fenerbahçe derbisinde kas ağrılarına rağmen forma giyen ve Victor Osimhen'in golünde asist yapan Barış Alper Yılmaz'ın, Konyaspor deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcunun yerine Rafael Leao'nun forma giymesi gündemde.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 12:56
Haber: Sabah
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Rafael Leao
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Barış Alper
Barış Alper
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler, Konyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u da mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde kas ağrılarına rağmen sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Derbide Victor Osimhen'in golünün asistini yapan milli futbolcunun bu hafta tedavi sürecinden geçeceği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Barış Alper'in Konyaspor deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN YERİNE RAFAEL LEAO

Barış Alper Yılmaz'ın forma giyememesi durumunda Galatasaray'da sol kanatta Rafael Leao'nun görev alması bekleniyor. Teknik heyetin, milli futbolcunun durumunu değerlendirerek Konyaspor maçı öncesinde karar vermesi öngörülüyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 12 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde yaptığı asistle bu sezon üst üste ikinci asistine imza attı.  



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