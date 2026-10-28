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Liverpool ve Chelsea çeyrek final bileti için sahada

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool ile Chelsea, çeyrek final bileti için karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 13:24
Haber: Sporx.com
Liverpool ve Chelsea çeyrek final bileti için sahada
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İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda Liverpool, Chelsea'yi ağırlayacak.

Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son haftalarda üst üste galibiyetler alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde yoluna devam etmeyi hedeflerken Londra temsilcisi, Tottenham yenilgisinin ardından çıkış arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

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Liverpool: Mamardashvili, Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Ngumoha, McConnell, Gakpo, Koumas.



Chelsea: Penders, Gusto, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Barco, Estevao, Welbeck, Rogers.



ALONSO'NUN ANFIELD SINAVI

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso açısından karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor. İspanyol çalıştırıcı, daha önce Bayer Leverkusen ve Real Madrid'in başında konuk olduğu Anfield'dan sırasıyla 4-0 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle ayrılmıştı.

Eski takımının stadına bu kez Chelsea ile çıkacak Alonso, üçüncü ziyaretinde ilk galibiyetini arayacak.

Londra ekibi, kupada Luton Town ve Leeds United'ı geçerek bu tura yükseldi. Ancak ligde Everton deplasmanında alınan galibiyetin ardından Tottenham'a iç sahada 2-0 kaybedilmesi, takımın istikrar sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Tottenham'ın Stamford Bridge'de 2018'den bu yana ilk kez kazanmasıyla morali bozulan Chelsea, Liverpool karşısında hem turu hem de güven tazelemeyi hedefliyor.

LIVERPOOL DÖRT MAÇTIR KAZANIYOR

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise karşılaşmaya formda geliyor. Bu sezon tüm kulvarlardaki tek yenilgisini Manchester City karşısında 3-0'lık skorla alan Merseyside ekibi, sonrasında oynadığı dört maçı da kazandı.

Bu süreçte farklı senaryolarda sonuç almayı başaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazandı. LASK Linz'i 6-3 mağlup eden ve dokuz kişi kalan Brentford karşısında da geri dönüşe imza atan kırmızı-beyazlılar, son olarak Brighton'ı 2-0'la geçti.

Brighton karşılaşmasıyla beş maç sonra kalesini gole kapatan Liverpool, Lig Kupası'nın önceki turunda Tottenham'ı 3-1 yenerek Chelsea'nin rakibi olmuştu.

ARSENAL MAÇI ÖNCESİ ROTASYON BEKLENTİSİ

Liverpool'da hafta sonu oynanacak Arsenal karşılaşması nedeniyle kadroda değişiklikler bekleniyor. Alisson Becker ve Virgil van Dijk'ın yanı sıra Bradley Barcola ile Alexander Isak'ın da dinlendirilmesi gündemde.

Brighton maçından ayağındaki sorun nedeniyle çıkan Florian Wirtz'in durumu takip ediliyor. Alman futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ciddi bir sakatlık endişesini azaltmıştı.

Cody Gakpo ve Villarreal maçında iki golün hazırlayıcısı olan Rio Ngumoha'nın hücumda sorumluluk alması beklenirken James McConnell ile Lewis Koumas da ilk 11 için seçenekler arasında yer alıyor.

Liverpool'da Wirtz, Dominik Szoboszlai ve Victor Munoz'un durumları belirsizliğini koruyor. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

CHELSEA'DE PALMER CEZALI

Chelsea, zorlu deplasmanda Cole Palmer'dan yararlanamayacak. Tottenham karşısında kırmızı kart gören İngiliz oyuncu, cezası nedeniyle Liverpool maçını kaçıracak.

Sakatlıkları bulunan Reece James ve Emiliano Martinez de kadroda yer alamayacak. Joao Pedro, Pep Chavarria, Emmanuel Emegha ve Jamie Gittens için son karar, maç öncesindeki değerlendirmelerin ardından verilecek.

Alonso'nun hücumdaki önemli seçeneklerinden biri Estevao Willian olacak. Leeds United ile oynanan önceki tur maçında 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, bir ayı aşkın sürenin ardından yeniden ilk 11'de görev almayı hedefliyor.

HENDERSON İÇİN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

Chelsea'nin orta saha tercihleri, Jordan Henderson'ın eski stadında sahaya çıkıp çıkmayacağını da belirleyecek. Alonso'nun üçlü orta saha kurgusunda Henderson'a görev verme ihtimali bulunurken Caicedo, Lavia ve Valentin Barco da forma bekliyor.

Liverpool'a karşı kariyerinde çıktığı 28 maçta beş gol atan Danny Welbeck'in ileri uçta başlaması bekleniyor. Hafta sonundaki Manchester United maçı öncesinde Morgan Rogers'ın da hücum hattında görev alabileceği belirtiliyor.

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