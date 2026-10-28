ESPN'den Shams Charania'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, sağ dizinden artroskopik bir işlem geçirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldız guardın iki aya kadar forma giyememesi bekleniyor.
Edwards, çarşamba günü Golden State Warriors ile oynanacak karşılaşmanın sakatlık raporunda sağ dizine yönelik sakatlık yönetimi gerekçesiyle yer almıştı.
Aynı gerekçeyle pazartesi günkü Cleveland Cavaliers maçı öncesinde de listelenen Edwards, buna rağmen sahaya çıkmış ve yüzde 50'nin üzerinde saha içi isabetiyle 47 sayı kaydetmişti.
Sezonun ilk dört maçında 33,3 sayı, 4,8 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, toplam 133 sayı ve 50 saha içi isabetiyle NBA'in zirvesinde bulunuyor.
Edwards'ın yokluğunda, yaz döneminde büyük bir takasla kadroya katılan LaMelo Ball'un skor üretiminde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.
Ball, ilk dört maçta 14,8 sayı ve 6,3 asist ortalamaları yakaladı.
Miami Heat, Orlando Magic ve Toronto Raptors'ı mağlup eden Timberwolves, sezona üç galibiyet ve bir mağlubiyetle başladı.
Edwards, çarşamba günü Golden State Warriors ile oynanacak karşılaşmanın sakatlık raporunda sağ dizine yönelik sakatlık yönetimi gerekçesiyle yer almıştı.
Aynı gerekçeyle pazartesi günkü Cleveland Cavaliers maçı öncesinde de listelenen Edwards, buna rağmen sahaya çıkmış ve yüzde 50'nin üzerinde saha içi isabetiyle 47 sayı kaydetmişti.
Sezonun ilk dört maçında 33,3 sayı, 4,8 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, toplam 133 sayı ve 50 saha içi isabetiyle NBA'in zirvesinde bulunuyor.
Edwards'ın yokluğunda, yaz döneminde büyük bir takasla kadroya katılan LaMelo Ball'un skor üretiminde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.
Ball, ilk dört maçta 14,8 sayı ve 6,3 asist ortalamaları yakaladı.
Miami Heat, Orlando Magic ve Toronto Raptors'ı mağlup eden Timberwolves, sezona üç galibiyet ve bir mağlubiyetle başladı.