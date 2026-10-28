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Hornets, Muggsy Bogues'un formasını emekliye ayırıyor

Charlotte Hornets, kulüp tarihinin asist ve top çalma lideri Muggsy Bogues'un 1 numaralı formasını 11 Şubat'ta düzenlenecek törenle emekliye ayıracağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hornets, Muggsy Bogues'un formasını emekliye ayırıyor
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Charlotte Hornets, Muggsy Bogues'u kulüp tarihinin en özel onurlarından biriyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bogues'un 1 numaralı forması, 11 Şubat'ta Milwaukee Bucks ile oynanacak karşılaşmanın devre arasında emekliye ayrılacak.

Maryland doğumlu eski oyun kurucu, Bobby Phills ve Dell Curry'nin ardından Hornets tarihinde bu onura ulaşan üçüncü oyuncu olacak.

Tümü
NBA.com'dan Jeff Zillgitt'e konuşan Bogues, kararın kendisi ve ailesi için önemini anlattı:

"Başarılar yaşadık. İstediğimiz başarıya, şampiyonluğa ulaşamadık ama Charlotte şehrinde birçok şey başardık.

Formasını salonun tavanına asmak istedikleri isimlerden biri olarak görülmek, benim ve ailem için her şey demek."

Yaklaşık 1,60 metre boyundaki Bogues, NBA tarihinin en kısa oyuncusu olarak tanınıyor.

Hornets'ta yaklaşık 10 sezon geçiren eski yıldız, 501'ine ilk beşte başladığı 632 maçta 8,8 sayı, 8,8 asist, 2,9 ribaund ve 1,7 top çalma ortalamaları yakaladı.

Beş kez NBA'de asist ortalamasında ilk beşe giren Bogues, 1991-92 sezonunda da toplam top çalmada altıncı sırada yer aldı.

Bogues, Hornets tarihinin asist ve top çalma liderliğini hâlâ elinde bulunduruyor.

Charlotte ile üç kez play-off oynayan eski oyun kurucu, 1993 yılında ikinci tura çıkan kadroda da yer almıştı.

Bogues, kulüple arasındaki bağı şu sözlerle anlattı:

"Hornets ile birbirimizin adını duyurduk.

Buraya ilk geldiğimde, kulübün ilk oyuncularından biri olarak, sanki birbirimiz için yaratılmışız gibiydi.

Burada dokuz yılı aşkın süre oynadım. Başarılar yaşamak, ilk günden itibaren taraftarlar tarafından sahiplenilmek, o desteği görmek ve birlikte mücadele edeceğiniz inanılmaz takım arkadaşlarına sahip olmak çok özel."

Wake Forest'taki başarılı kolej kariyerinin ardından 1987 NBA Draftı'nda dönemin Washington Bullets takımı tarafından 12. sıradan seçilen Bogues, Golden State Warriors ve Toronto Raptors formaları da giydi.

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