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Trabzonspor'da Dju fırtınası dinmiyor!

Paul Onuachu'nun sakatlığının ardından formayı alan Franculino Dju, her geçen maç çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 10:34
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Dju fırtınası dinmiyor!
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Franculino
Franculino
Trabzonspor
Trabzonspor'un yaz döneminde geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri olarak 25 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Franculino Dju, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Paul Onuachu'nun KuPS deplasmanında sakatlanmasıyla birlikte formayı alan 22 yaşındaki yıldız, yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3 GOL, 2 ASİST

Rizespor deplasmanında Fırtına 2-0 geriye düşerken ikinci yarıda başlayan geri dönüşün son iki golü Dju'dan geldi. Genç yıldızın lig performansı da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Süper Lig'de ilk 11'de başladığı 4 karşılaşmanın tamamında skor katkısı yapan Dju, bu süreçte 3 gol ve 2 asist üretti.

EN ÖNEMLİ HÜCUM KOZU

Konferans Ligi'nde de önemli gollere imza atan ve krallık yarışında zirvede olan genç forvet, Thomas Reis'ın en önemli hücum kozu haline geldi. Gücü, sürati ve ceza sahasındaki etkinliğiyle ön plana çıkan Dju, Onuachu'nun döndüğü senaryoda da kolay kolay formayı bırakmayacak gibi duruyor. Dju, lig ve Avrupa'daki son 6 resmi maçın tamamında skor katkısı verirken, bu periyotta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 



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