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Tatum: "Sakatlık öncesindeki halime dönmeye başladığımı hissediyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Brooklyn Nets karşısında uzatmanın son saniyesinde attığı galibiyet basketinin ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak eski haline yaklaştığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tatum: 'Sakatlık öncesindeki halime dönmeye başladığımı hissediyorum'
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Boston Celtics, salı gecesi Brooklyn Nets'i uzatmada 125-124 mağlup ederken Jayson Tatum, son saniyede yaklaşık beş metreden bulduğu basketle takımına galibiyeti getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı 40 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla tamamlayan Tatum, 22 serbest atışının 18'ini sayıya çevirdi.

Aşil tendonu yırtığından döndükten sonra ilk kez bir maçı kazandıran basketi atan yıldız oyuncu, yaşadığı duyguyu şöyle anlattı:

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"İnanılmaz bir histi.

Sakatlanmadan önce yaptığım şeyleri yeniden yapmaya başlamak ve o anı sahada takım arkadaşlarımla paylaşmak çok özeldi."

Tatum, toparlanma sürecinde yalnızca maçın sonucunu belirleyen anların değil, sahadaki bazı hareketlerin de kendisi için anlam taşıdığını belirtti:

"Aşil tendonumu yırtmamın üzerinden 18 ay geçti.

Maç içinde, toplu veya topsuz oyunda, bir kat yaptığımda, patlayıcı bir hareket yaptığımda ya da başka bir şey yaparken zihnimde bir şeylerin yerine oturduğu anlar oluyor.

'Bu his gerçekten sakatlık öncesine benzemeye başladı' diyorum."

Sakatlığın ardından basketbola yaklaşımının da değiştiğini söyleyen Tatum, sezona kendisini kanıtlama düşüncesiyle girmediğini vurguladı:

"Sezona bir şey kanıtlamaya çalışarak başlamadım.

Antrenman kampında olabildiğim için minnettardım. Hazırlık maçlarında oynayabildiğim için minnettardım. Detroit'teki sezon açılışında sahaya çıkabildiğim için minnettardım.

Yeniden bu sürecin içinde olmanın verdiği bir minnettarlık ve mutluluk var."

Geçtiğimiz ilkbaharda sahalara döndükten sonra 20 maç oynayan Tatum, o dönemde sakatlığıyla ilgili düşünceleri zihninden tamamen çıkaramadığını kabul etti.

Şimdi ise vücudundan çok oyuna odaklanabildiğini söyledi:

"Artık antrenman yaparken, oynarken veya potaya giderken, ne yapıyorsam yapayım, vücudumu düşünmek yerine sadece oyuna ve sahada olanlara odaklanabiliyorum.

Sakatlık öncesindeki halimden söz ederken kastettiğim şey bu."

Art arda günlerde oynanan maçlarda forma giymeyi sürdürmesine de değinen Tatum, iyileşme sürecinin her oyuncuda farklı ilerlediğini belirtti.

Yıldız oyuncu, süre veya maç kısıtlamalarının olumsuz değerlendirilmemesi gerektiğini söylerken rehabilitasyon boyunca hedefinin takımının güvenebileceği bir oyuncu olarak dönmek olduğunu ifade etti.

Üst üste üçüncü galibiyetini alarak derecesini 3-1'e taşıyan Celtics, cuma günü Chicago Bulls'u ağırlayacak.

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