Vitor Pereira hedefini açıkladı: Premier League'de şampiyonluk!

Yaz döneminde Nottingham Forest ile yollarını ayıran Vitor Pereira, gelecek planlarından geçmişte yaşadığı unutulmaz anlara kadar birçok konuda konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Bola TV'deki 90+3 programına konuk olan 58 yaşındaki teknik adam, İngiltere'de görev yapma hayalini gerçekleştirdiğini, şimdi ise çıtayı daha yukarı taşımak istediğini belirtti.
"BİR SONRAKİ HEDEFİM..."
"Teknik direktör olmak istiyordum, oldum. Birinci ligde görev yapmak istiyordum, yaptım. Ülkemde şampiyon olmak istiyordum, oldum. Yurt dışında kupa kazanmak istiyordum, kazandım. Premier League'e ulaşmak istiyordum, ulaştım. Bir sonraki hedefim, Premier League'de şampiyonluklar için mücadele edebileceğim bir seviyeye gelmek."
WOLVERHAMPTON İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ BENZETMESİ
Pereira'ya, hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi kupasının bulunup bulunmadığı da soruldu. Önce bu başarıyı kovalayabilecek şartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, Wolverhampton döneminden örnek verdi:
"Öncelikle o seviyeye ulaşma fırsatına sahip olmalıyım. Wolverhampton'ı çalıştırırken, kulübe duyduğum tüm saygıyla söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsınız. Ancak o yıl Wolverhampton'ı ligde tutmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibiydi."
JORGE JESUS'UN ÖZGÜVENİNE ÖVGÜ
Programda teknik direktörlerin oyun fikirleri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Pereira; Pep Guardiola, Roberto De Zerbi ve Jorge Jesus'tan söz etti.
Jesus'un söylediklerini hayata geçirme konusundaki kararlılığına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, meslektaşı hakkında şunları söyledi:
"Onun özgüvenine hayranım. Bir şeyi yapacağını söylüyor ve yapıyor. Bazı engeller var ama o yapıyor. Aynı zamanda fikirleri de alıyor. Bir eğilim hissettiğimizde bunun üzerine düşünüyor, antrenmanlar hazırlıyor ve bunları kendi oyun anlayışımıza entegre ediyoruz."
Pereira ayrıca, Guardiola'nın kendisine önerdiği bir fikri kısa sürede antrenman sahasına taşıdığını anlattı.
KELVIN'İN GOLÜNÜ UNUTAMADI
Portekizli teknik adamın gündeminde, ülke futbolunun hafızasına kazınan Porto-Benfica karşılaşması da vardı.
2012-2013 sezonunda Porto'nun, Kelvin'in 90+2. dakikadaki golüyle Benfica'yı 2-1 mağlup ettiği ve şampiyonluk yarışında kritik bir avantaj yakaladığı geceyi hatırlatan Pereira, Jorge Jesus ile yaşadığı anı paylaştı.
Golün ardından Jesus'a doğru koştuğunu söyleyen Pereira, rakibinin yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:
"O önümde yere düştüğünde onun acısını hissetmiş gibiydim."
Karşılaşmanın son anlarındaki heyecanını aktarırken pantolonunun yırtıldığını da belirten Pereira, şöyle devam etti:
"Eğilmeye başladığında pantolonum aşağıya doğru indi. İç çamaşırım dışarıda kalmıştı ve ağlıyordum."
PORTO'YA DÖNÜŞÜNDE MİNNET DUYGUSU ETKİLİ OLDU
Pereira, kariyerinde önemli bir yeri bulunan Porto'ya bağlılığını da dile getirdi.
Kulübün altyapısında çalışmasının ardından yardımcı antrenör olarak geri dönmesinde duyduğu minnetin belirleyici olduğunu anlattı. O süreçte Santa Clara'dan Paços de Ferreira'ya geçmek için görüşmeler yürüttüğünü belirten Pereira, teknik direktörlük yoluna devam etmeyi planlarken Porto'dan gelen fırsatı değerlendirdiğini ifade etti.
VILLAS-BOAS İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Porto Başkanı Andre Villas-Boas hakkında da konuşan Pereira, birlikte çalıştığı dönemde onun kulübe ilişkin hedeflerini ve isteğini görebildiğini söyledi:
"Kulübe karşı büyük bir tutkusu var. Bunu açıkça dile getirdiğinden emin değilim ama kulüp için projeleri olduğu çok net anlaşılıyordu. Bir şeyler yapma konusunda hırslı ve istekliydi. Ayrıca bu profile sahip."
"BİR SONRAKİ HEDEFİM..."
"Teknik direktör olmak istiyordum, oldum. Birinci ligde görev yapmak istiyordum, yaptım. Ülkemde şampiyon olmak istiyordum, oldum. Yurt dışında kupa kazanmak istiyordum, kazandım. Premier League'e ulaşmak istiyordum, ulaştım. Bir sonraki hedefim, Premier League'de şampiyonluklar için mücadele edebileceğim bir seviyeye gelmek."
WOLVERHAMPTON İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ BENZETMESİ
Pereira'ya, hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi kupasının bulunup bulunmadığı da soruldu. Önce bu başarıyı kovalayabilecek şartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, Wolverhampton döneminden örnek verdi:
"Öncelikle o seviyeye ulaşma fırsatına sahip olmalıyım. Wolverhampton'ı çalıştırırken, kulübe duyduğum tüm saygıyla söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsınız. Ancak o yıl Wolverhampton'ı ligde tutmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibiydi."
JORGE JESUS'UN ÖZGÜVENİNE ÖVGÜ
Programda teknik direktörlerin oyun fikirleri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Pereira; Pep Guardiola, Roberto De Zerbi ve Jorge Jesus'tan söz etti.
Jesus'un söylediklerini hayata geçirme konusundaki kararlılığına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, meslektaşı hakkında şunları söyledi:
"Onun özgüvenine hayranım. Bir şeyi yapacağını söylüyor ve yapıyor. Bazı engeller var ama o yapıyor. Aynı zamanda fikirleri de alıyor. Bir eğilim hissettiğimizde bunun üzerine düşünüyor, antrenmanlar hazırlıyor ve bunları kendi oyun anlayışımıza entegre ediyoruz."
Pereira ayrıca, Guardiola'nın kendisine önerdiği bir fikri kısa sürede antrenman sahasına taşıdığını anlattı.
KELVIN'İN GOLÜNÜ UNUTAMADI
Portekizli teknik adamın gündeminde, ülke futbolunun hafızasına kazınan Porto-Benfica karşılaşması da vardı.
2012-2013 sezonunda Porto'nun, Kelvin'in 90+2. dakikadaki golüyle Benfica'yı 2-1 mağlup ettiği ve şampiyonluk yarışında kritik bir avantaj yakaladığı geceyi hatırlatan Pereira, Jorge Jesus ile yaşadığı anı paylaştı.
Golün ardından Jesus'a doğru koştuğunu söyleyen Pereira, rakibinin yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:
"O önümde yere düştüğünde onun acısını hissetmiş gibiydim."
Karşılaşmanın son anlarındaki heyecanını aktarırken pantolonunun yırtıldığını da belirten Pereira, şöyle devam etti:
"Eğilmeye başladığında pantolonum aşağıya doğru indi. İç çamaşırım dışarıda kalmıştı ve ağlıyordum."
PORTO'YA DÖNÜŞÜNDE MİNNET DUYGUSU ETKİLİ OLDU
Pereira, kariyerinde önemli bir yeri bulunan Porto'ya bağlılığını da dile getirdi.
Kulübün altyapısında çalışmasının ardından yardımcı antrenör olarak geri dönmesinde duyduğu minnetin belirleyici olduğunu anlattı. O süreçte Santa Clara'dan Paços de Ferreira'ya geçmek için görüşmeler yürüttüğünü belirten Pereira, teknik direktörlük yoluna devam etmeyi planlarken Porto'dan gelen fırsatı değerlendirdiğini ifade etti.
VILLAS-BOAS İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Porto Başkanı Andre Villas-Boas hakkında da konuşan Pereira, birlikte çalıştığı dönemde onun kulübe ilişkin hedeflerini ve isteğini görebildiğini söyledi:
"Kulübe karşı büyük bir tutkusu var. Bunu açıkça dile getirdiğinden emin değilim ama kulüp için projeleri olduğu çok net anlaşılıyordu. Bir şeyler yapma konusunda hırslı ve istekliydi. Ayrıca bu profile sahip."