Sakaryaspor Bursa Yıldırımspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor, kupada bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geliyor. Yeşil-siyahlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmeyi hedeflerken Bursa temsilcisi ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor canlı yayın ekranını araştırıyor.Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleye Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Türkiye Kupası mücadelesini televizyonlarından ve A Spor'un resmî internet sitesinden takip edebilecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 18.00'den itibaren A Spor'da canlı yayınlanacak.Evet, Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücretli yayın aboneliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor karşılaşması, Sakarya'daki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ayyıldız'ın yardımcılıklarını Turan Çelik ve Selim Göksu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammed Ömür olacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Sakaryaspor, sahasında Bursa Yıldırımspor'u mağlup ederek 4. Eleme Turu'na yükselmeyi hedefliyor.Teknik direktör Ümit Bozkurt yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından kupa karşılaşmasını kazanarak moral bulmak istiyor.Bursa Yıldırımspor ise deplasmanda güçlü rakibini eleyerek Türkiye Kupası'ndaki yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor.